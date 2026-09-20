Атмосферното налягане още малко ще се понижи и ще се доближи до средното за месеца.

През нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в София – около 13°. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26° и 31°, в София – около 26°.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Около и след обяд на места, главно в Рило-Родопската област, ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 12°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има временни увеличения на облачността. На места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25° и 29°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

НИМХ