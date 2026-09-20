Андрей Гюров гледа на Обединена Европа като на една обща държава, част от която е и вече напълно интегрираната в ЕС България. Това стана ясно от участието на бившия служебен министътр и настоящ кандидат за президент в предаването на bTV "120 минути".

Запитан от водещия къде вижда най-съществената разлика във външнополитическите му позициите с тези на Илияна Йотова, той отговори:

"Има разлика между посланията, които се отправят от сегашното правителство и от президентството в чужбина и в България. Това в никакъв случай не води до добри резултати. Първо трябва да е ясно в българското общество какъв е националният интерес. Националният интерес на България не е да седи в изолация, а да защитава своите интереси, своята сигурност и благосъстояние на базата на силните съюзи, в които участва. Ние сме част от Европа, една от най-дребните държави на континента. 70% от нашата икономика зависи от Европейския съюз, нашите деца учат в Европа, ние пътуваме в Европа, така че ние сме неразривно свързани с континента."

Андрей Гюров подчерта, че тази интеграция изисква много ясни позиции и солидарност с партньорите в блока. Той даде пример с тълкуването на инцидента край летището в Лайпциг, за който Германия обвини Русия, но официално България все още очаква да бъдат представени доказателства за участие на Москва.

"Когато например има заплаха срещу Германия, видяхме случая в Лайпциг, тогава ние навън казваме "да, ние сме солидарни", а тук, от трибуната на Народното събрание, изказваме съмнения дали наистина това, което казват нашите германски партньораи, е истина или не", каза Андрей Гюров.

Като своя мотивацията да се кандидатира за президент посочи, че "България има нужда от един силен и независим президент, на когото българските граждани могат да разчитат".

"След края на мандата на служебното правителство аз направих една обиколка из страната, срещнах се с много хора и видях няколко неща. Видях доверие, чух много думи за надежда, но видях и притеснение - притеснение от смяната на ориентацията на страната, от концентрацията на власт. И затова мотивацията ми е да спечеля тези избори, за да може страната да има президент, който може да каже "не", когато правителството предлага лош бюджет, който може да казва "не" на изпълнителната и законодателната власт, защото иначе става еднолична власт. А това е изключително притеснително", продължи Гюров.

По темата за войната в Украйна той подчерта, че справедливият мир трябва да бъде устойчив и базиран на международното право, изключващо промяната на граници чрез сила. Според него изходът от конфликта ще предопредели архитектурата на сигурността в Европа, особено за държавите по източния фланг на НАТО. Той припомни изказвания на руски представители за връщане на алианса към границите отпреди 1997 година и изрази подкрепа за засилване на европейския санкционен режим срещу Москва.

Относно трансатлантическите отношения Гюров отбеляза, че сътрудничеството между Европа и САЩ е запазило мира на континента в продължение на 80 години след Втората световна война. По думите му в рамките на този съюз трябва открито да се коментират и грешките, включително рисковете от участие във военни действия без предварителен план.

Във връзка с казуса около помилването на Огнян Атанасов от Илияна Йотова в качеството ѝ на вицепрезидент, Андрей Гюров изтъкна, че са нужни публични критерии при прилагането на този инструмент. Според него обществото трябва да има ясна представа дали осъденият демонстрира ресоциализация и какъв е рискът за гражданите, особено в случаи на рецидив и наркоразпространение, където обществената опасност надделява над хуманитарните мотиви.

По случая "Петрохан-Околчица" Гюров изрази мнение, че изнесените публично данни не са съдържали нови факти, като институции като прокуратурата и ДАНС са разполагали с информация още от 2022 и 2025 година. Той припомни, че като служебен премиер е изискал пълна отчетност по материалите с цел изясняване на институционалната отговорност за трагедията с шестте жертви.

Относно конституционните промени за служебните кабинети Гюров заяви, че реформата е изпълнила целта си да предотврати съсредоточаването на власт в едно лице. Той допусна възможност за разширяване на списъка с публични длъжности за избор на служебен министър-председател, но оцени положително ограничаването на едноличните решения.

Попитан за данните на МВР относно плащания за полети на Делян Пеевски от дружество, свързано с поръчки за мантинели, Гюров посочи, че функцията на държавния глава е да фокусира общественото внимание върху реформата в съдебната власт. Той подчерта, че очаква постановени съдебни актове и ефективни присъди при установени корупционни практики, а не единствено медийни изяви.

Андрей Гюров определи явяването си на вота като гражданска инициатива, насочена към демократичната и проевропейска общност в страната. Той заяви готовност за институционален диалог при спазване на обществения интерес, но изрази решимост да бъде коректив на всяко решение, отклоняващо страната от нейните стратегически цели.

Дир.бг