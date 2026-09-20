Русия се зарече, че ще "засили" ударите по Киев в отговор на вълните от украински дронове, атакували Москва по време на тридневното гласуване за парламентарните избори, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"В отговор на нападенията на киевския режим срещу цивилни цели в Русия руската армия ще продължи и засили високоточните си удари по военни цели в Киев", заяви руското Министерство на отбраната и обвини Украйна в опит да "попречи на демократичното волеизлияние на руските граждани".

Преди това кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи, че през днешния трети ден от гласуването срещу Москва е била извършена най-голямата атака с дронове досега.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че през изтеклата нощ украинските сили са ударили едно от основните нефтопреработвателни и логистични съоръжения на Русия в Московска област.

"Нашите удари на голямо разстояние имаха снощи значителен резултат в Московска област. Едно от ключовите петролни съоръжения на Русия и логистичен център на агресора бяха ударени. Това са милиарди долари, които са били в помощ на военната машина", написа украинският президент в социалната платформа.

Поразеният "Газпромнефт-Москва" е една от най-големите нефтопреработвателни рафинерии в Русия. Тя има капацитет от около 12 милиона тона суров петрол годишно. Съоръжението рафинира суров петрол и произвежда бензин за автомобили, дизелово и реактивно гориво, мазут и други петролни продукти. Рафинерията играе важна роля за покриване на потребностите на руските въоръжени сили.

Московският нефтопреработвателен завод в Капотня е разположен само на около 15 км от Кремъл, отбелязва Укринформ.

Дир.бг