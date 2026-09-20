Християндемократическият съюз (ХДС) на германския канцлер Фридрих Мерц е на път да регистрира исторически най-слабия си резултат на регионалните избори в североизточната провинция Мекленбург-Предна Померания. Консерваторите отбелязват поражение и в Берлин, където ХДС остава втора политическа сила. На първо място в германската столица е крайнолявата партия "Левите", сочат данните от екзитполовете.

"Левите" получават 24.5% от гласовете в Берлин, консерваторите на Мерц са втори с 20%, а "Алтернатива за Германия" (АзГ) увеличава подкрепата си и имат 16%, пише Ройтерс. Подкрепата за крайнодясната АзГ в Берлин бе 9,1% през 2023 г. "Левите" са наследник на социалистическата партия, управлявала бившата Източна Германия

Според първите прогнозни резултати, базирани на екзитполове, партията на канцлера Мерц получава 5,5% от гласовете в Мекленбург-Предна Померания.

Това е най-слабият резултат на ХДС на регионални избори от 1949 г. насам. Досега най-лошото представяне на християндемократите е било 9%, получени на изборите в Бремен през 1951 г. Този път партията е близо до 5-процентния праг за влизане в регионалния парламент.

Самият Мерц определи представянето на партията като "катастрофално". Германският канцлер заяви, че резултатът трябва да бъде приет сериозно от ХДС.

В Мекленбург-Предна Померания според екзитпола първа е "Алтернатива за Германия" с 37%, следвана от управляващата Социалдемократическа партия с 35,5%.

Мекленбург-Предна Померания е една от шестнадесетте федерални провинции на Германия. Тя е разположена в североизточната част на страната и преди обединението на Германия е била част от ГДР.

Резултатите от неделния вот може и да не се окажат нокаутиращ удар за Мерц, който миналата седмица получи подкрепата на 8 консервативни премиери на германски провинции. Но ниският му рейтинг на одобрение, непопулярните реформи и успехът на "Алтернатива за Германия" на по-ранните регионални избори в Саксония-Анхалт поставиха бъдещето му под въпрос.

Мерц беше избран за канцлер миналата година с обещанието да проведе реформи, които да върнат германската икономика към растеж след период на стагнация. Той обаче трудно печели подкрепата на избирателите. Недоволството от непопулярните пенсионни, данъчни и здравни реформи се засилва и заради поредица от грешки в комуникацията му.

Засега висшите фигури в ХДС продължават да го подкрепят. Те са наясно, че смяната на канцлера, която при всички случаи би била трудна от конституционна гледна точка, би оставила всеки негов наследник пред същите сериозни икономически проблеми.

Недоволството от правителството му обаче беляза предизборните кампании и в Мекленбург-Предна Померания, и в Берлин. Избирателите поставят акцент върху проблеми като рязкото поскъпване на енергията и жилищата. В петък Мерц представи пакет от мерки за облекчаване на потребителите, който включваше и намаляване на данъците върху бензина и дизела.

Няколко жители, гласували в Мекленбург-Предна Померания, заявиха пред Ройтерс, че разходите за живот са сред основните им притеснения.

"Тук, в Шверин, с тези заплати вече почти не можеш да си позволиш нищо", заяви пред Ройтерс избирателката Карлота Хайк в столицата на провинцията.

"Имаме нужда от парите си тук, за нашата страна, за децата и пенсионерите", коментира възрастен мъж, пожелал анонимност и разкритикувал отпускането на средства за чуждестранна помощ.

Дир.бг