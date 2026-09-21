Не сме сме приключили битката с олигархията, но я отстранихме от политическата власт и тя вече не може да диктува по телефона и в пряк контакт какво да прави българското правителство, заяви премиерът Румен Радев в реч на бизнес закуска на Американската търговска камара в България.

В управленската ни програма имаме два основни стълба - демонтажът на олигархичния модел и борбата с корупцията, а също и ускоряване на икономическото развитие", заяви министър-председателят.

"По първия стълб имаше спекулации, че сме казали, че сме приключили с олигархията - не сме, битката е много тежка, но ние я водим упорито. Изпълнихме първа точка от нашата програма - отстраняване на олигархията от политическата власт", каза Радев и добави, че тя вече не може да диктува по телефона и в пряк контакт какво да прави българското правителство.

По думите му сега кабинетът работи за отстраняване на достъпа на тази олигархия до публични ресурси.

"Мога да кажа, че вече го правим много успешно, прекратяваме компрометирани обществени поръчки, правим ревизия на други. Лишавайки тези кръгове от достъп до обществени ресурси, ние ги изхвърляме от възможността те да оказват влияние в нашия обществено-икономически живот", подчерта премиерът.

Той изтъкна, че сложността е това, че политици и влиятелни личности работят чрез подставени лица. По думите му следващият етап е да се продължи по пътя на ревизията и работата с партньорски на България служби в чужбина, установяване на активи, имоти и дейности на български граждани в чужбина, придобити в разрез със закона.

"Имаме успехи вече", посочи още той и припомни изнесените данни за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. "Това са факти", заяви Радев.

"Ще продължим да разследваме и да установяваме тези лица. Концентрираме се не само да пресечем тези дейности, изсмуквали публичен ресурс в миналото, но и създаваме механизми, които да предотвратят възможното повторно завладяване на институциите. Не го правим, за да установим какво е ставало в миналото, а го правим, за да проверяваме ежедневно какво става с нашето управление. Когато някой казва, че сменяме един олигархичен модел с друг, аз веднага отричам - чрез СИГМА контролираме и самите нас", каза той за разработената от неговото правителство платформа за прозрачност в обществените поръчки.

"Ще подкрепяме всеки бизнес, който работи прозрачно, чисто, плаща си данъците в България и допринася за нашето икономическо развитие. От строителния бранш, а и от целия бизнес у нас, очаквам да се изпълняват поетите ангажименти като срокове, качество и плащане на данъците. Ако някой от вас бъде доближен от представители на администрацията и местната власт с някакви други искания, ще помоля - имаме горещ телефон в МС, имейл, намерете достъп до мен; гарантирам, че категорично ще се разправяме по най-бруталния начин с опитите за компрометиране на чуждия бизнес у нас", обеща Радев.

Дир.бг