Управителният съвет на родната федерация по борба сезира прокуратурата относно натурализирането на руски състезател.

От федерацията са изпратили доклад както до родната прокуратура, така и до посолствата на САЩ, Великобритания и страните от ЕС у нас, по повод подозрения за нарушаване на санкциите срещу Русия.

В съобщението на федерацията се казва, че въпросният състезател е получил право да се представлява България от 2026-а, но на по-късен етап на УС на федерацията са станалите известни нови факти и обстоятелства около смяната на националността.

Именно тези обстоятелства са били причина за вътрешна проверка и изготвянето на въпросния доклад.

В съобщението индиректно се хвърля обвинение към Гриша Ганчев, който е описан като "бивш член на УС на БФ Борба и представящ се в публичното пространство като меценат на българската борба".

Именно въпросният "меценат" е посочен като човекът, осъществил трансфера и заобиколил финансовите ограничения спрямо Русия, плащайки сума директно на Руската федерация по борба.

Освен това се споменава, че към Руската федерация по борба е извършено плащане в криптовалута, като именно това е бил инструментът за заобикаляне на санкциите.

Ето и какво написа родната федерация на своята страница:

Управителният съвет (УС) на Българската федерация по борба (БФ Борба) прие доклад от извършена вътрешна проверка относно данни за заобикаляне на санкционния режим на Европейския съюз (ЕС) спрямо Руската федерация при промяната на спортната националност на руски състезател.

Докладът беше разгледан и приет единодушно на заседанието на УС, проведено на 16 септември 2026 г. Руският състезател е получил права да се състезава за България от началото на 2026 г. като на следващ етап на ръководството на БФ Борба са станали известни нови факти и обстоятелства по отношение на трансфера му в България. Именно тези нови данни са причина за извършването на вътрешната проверка.

В изпълнение на решението на УС докладът ще бъде изпратен на Софийската градска прокуратура за преценка от компетентните органи. С оглед международния характер на случая и рисковете, свързани със санкционни и финансови последици, с информацията в доклада ще бъдат запознати и посолствата на САЩ, Великобритания и държавите-членки на ЕС в София.

Проверката обхваща обстоятелствата около промяната на спортната националност на руския състезател, включително финансовата компенсация от 210 000 CHF, платена във връзка с процедурата, ролята на български лица и структури, както и данните за използване на криптовалута като платежен инструмент.

В доклада са обективирани данни и индикации, които налагат допълнителна проверка от компетентните органи за съпричастността на български спортен клуб по борба и на български бизнесмен, бивш член на УС на БФ Борба и представящ се в публичното пространство като меценат на българската борба, към финансовите операции по трансфера и заобикаляне на финансовите ограничения спрямо Русия, приети от ЕС с 19-тия и последващите санкционни пакети.

Данните в доклада са обективирани и чрез кореспонденцията на БФ Борба с United World Wrestling (UWW). Международната федерация стриктно спазва санкционния режим на ЕС срещу Русия, в резултат на което през август 2026 г. санкционираният президент на Руската федерация по борба Михаил Мамиашвили беше принуден да подаде оставка като вицепрезидент на UWW.

Особено внимание е отделено на данните за плащането на компенсацията към Руската федерация по борба чрез биткойн, както и на получена информация относно причините за използването на този платежен механизъм като форма на заобикаляне на санкциите срещу Русия. Докладът посочва необходимостта компетентните държавни институции да установят пълния финансов маршрут на средствата - платец, получател, посредници, използвани портфейли и платежни канали.

Втората съществена линия в доклада излиза извън конкретния казус и разглежда дългогодишната политика по привличане на състезатели и специалисти от т. нар. "руски свят" - Русия и страните от постсъветското пространство, в българската борба. Направен е преглед на привлечени състезатели и треньори през годините, както и на превръщането на тази практика в последователен модел на кадрова и трансферна политика на предходни ръководства на федерацията. Проверката поставя за последващо изясняване и по-широкия въпрос за това дали чрез системното налагане на състезатели и специалисти от "руския свят" българската борба не е била поставена в положение на значителна спортна, организационна и финансова зависимост от руската борцова система.

В доклада се съдържа констатация, че в определен период тази политика на практика е довела до превръщането на БФ Борба във филиал на Руската федерация по борба, включително чрез привличане на състезатели, треньори и други специалисти с произход и професионални връзки с Русия и постсъветското пространство.

Особено значение този проблем придобива след началото на войната на Русия срещу Украйна, когато руският спорт се превръща в един от инструментите за международна пропаганда и политическо влияние на Кремъл.

Поради това докладът поставя необходимостта да бъде проверено не само дали отделните трансфери и натурализации са били формално допустими по правилата на международната федерация, а как са били финансирани, кой е вземал решенията, кои са били действителните платци и получатели и дали са съществували устойчиви финансови, организационни и кадрови зависимости от руската спортна система.

УС на БФ Борба счита, че подобни въпроси не могат да бъдат оставени без проверка, когато засягат финансовата сигурност на федерацията, спазването на международните санкционни режими и репутацията на българския спорт като цяло.

Настоящото ръководство на БФ Борба заявява категорично, че българската борба не може да бъде използвана като канал за заобикаляне на санкции, като инструмент за чуждо влияние или като платформа за обслужване на политическа пропаганда.

Приетият единодушно доклад е част от политиката на настоящото ръководство за въвеждане на пълна прозрачност във финансовите и управленските отношения на федерацията и за защита на интересите на българските състезатели, клубове и треньори.

БФ Борба подчертава, че окончателната правна преценка относно нарушения на санкционния режим и употребата на българската борба за целите на руската хибридна пропаганда е от компетентността на съответните държавни органи. Именно затова федерацията предава събраните данни на компетентните български институции и информира партньорите на България от ЕС и НАТО.

БФ Борба ще им предостави всички налични материали по доклада и ще окаже пълно съдействие за изясняването на фактите и на целия финансов и организационен контекст на разглежданите операции.

Дир.бг