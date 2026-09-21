Партията "Единна Русия", която често се нарича "партията на президента" на Русия Владимир Путин, макар той да не е неин член и лидер, спечели конституционно мнозинство в долната камара на руския парламент след изборите, проведени на 18-20 септември. Според данните на Централната избирателна комисия на Русия управляващата партия може да разчита на 355 места в Държавната дума — това е най-многобройната фракция в историята на "Единна Русия". Предишният рекорд — 343 депутати — беше поставен след изборите през 2016 г. В миналия, последния предвоенен състав на Държавната дума, фракцията на "Единна Русия" наброяваше 324 депутати.

Според данните от понеделник сутринта четири партии са преминали 5-процентната бариера: "Единна Русия" запазва и дори укрепва конституционното си мнозинство, а "Справедлива Русия" не достигаше прага за влизане в парламента с няколко стотни от процента, но в крайна сметка по последна информация все пак достигна границата.

Според предварителните данни, оповестени в неделя в навечерието на затварянето на последните избирателни секции, избирателната активност е била 56,66%. Това е повече, отколкото на изборите за Държавната дума през 2021 г., които се проведоха преди началото на пълномащабната война с Украйна: тогава гласуваха 51,72% от избирателите.

Според данните от понеделник сутринта, след обработката на 95,01% от протоколите, "Единна Русия" събира 57,83% от гласовете, КПРФ — 13,81%, ЛДПР — 8,97%, "Нови хора" — 7,96%, "Справедлива Русия" — 4,96%. Тези пет партии бяха представени в Държавната дума от предишния състав.

Резултатът на "Справедлива Русия" се очертаваше като единствената изненада на тези избори. Другите пет партии, включени в избирателните бюлетини, също не достигат прага за влизане в парламента.

Единствената антивоенна партия "Яблоко" първо беше регистрирана и включена в избирателния бюлетин, но след това беше изключена от изборите по искане на прокремълската партия "Родина". На фона на разразилата се през лятото в Русия горивна криза, предизвикана от ударите на Украйна по нефтопреработвателните заводи, рейтингът на "Яблоко" значително се повиши, а сред обществото, според оценките на социолозите, започна да преобладава критично отношение към това, което властите наричат "специална военна операция".

Междувременно "Единна Русия" обяви, че в Държавната дума влизат 86 участници във войната с Украйна, но след това "уточни", че те са 49. Те биха могли да състават втората по големина фракция в новия състав Думата, съобщи руската редакция на Би Би Си.

След това "Единна Русия" оттегли от държавната информационна агенция РИА "Новости" новината за 86-те избрани за депутати "ветерани" от войната с Украйна. Съобщението беше публикувано след пресконференцията на секретаря на генералния съвет на партията Владимир Якушев.

След това, позовавайки се на Якушев, ТАСС съобщи, че 49 участници във войната с Украйна са станали депутати от "Единна Русия".

Държавната дума се състои от 450 депутати. 86 "ветерани" представляват около 19% от целия депутатски състав, а 49 - около 11%. Това е повече, отколкото при втората по брой фракция, КПРФ (според предварителни данни тя получава 40 мандата).

Дир.бг