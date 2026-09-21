Бюджет 2026 на Община Шумен отново влиза в дневния ред на сесия на Общинския съвет, стана ясно на проведения Консултативен съвет.

Заседанието е насрочено за 1 октомври, а бюджетът на Шумен ще се гледа за втори път, след като на предходната сесия не бе приет.

В дневния ред на заседанието на местния парламент влиза и точка, която касае заплатите на общинските съветници. Предложение за промяна в начина на формиране на възнагражденията си направиха през юни 13 съветници.

В него те искат месечната им заплата да е фиксирана на 50% от възнаграждението на председателя на Съвета, който пък получава 60% от кметската заплата.

Освен това предлагат да получават 70% от заплатата си независимо дали присъстват на заседание или не присъстват.

По сега действащия Правилник на местния парламент ако съветник отсъства от редовно заседание без уважителни причини, не получава нищо.

В момента за участие в редовно заседание общинските съветници получават 12% от основното възнаграждение на кмета на Общината, а за участие в комисия - по още 7%.

ШУМ.БГ