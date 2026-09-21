Бюджет 2026 на Община Шумен отново влиза в дневния ред на сесия на Общинския съвет, стана ясно на проведения Консултативен съвет.
Заседанието е насрочено за 1 октомври, а бюджетът на Шумен ще се гледа за втори път, след като на предходната сесия не бе приет.
В дневния ред на заседанието на местния парламент влиза и точка, която касае заплатите на общинските съветници. Предложение за промяна в начина на формиране на възнагражденията си направиха през юни 13 съветници.
В него те искат месечната им заплата да е фиксирана на 50% от възнаграждението на председателя на Съвета, който пък получава 60% от кметската заплата.
Освен това предлагат да получават 70% от заплатата си независимо дали присъстват на заседание или не присъстват.
По сега действащия Правилник на местния парламент ако съветник отсъства от редовно заседание без уважителни причини, не получава нищо.
В момента за участие в редовно заседание общинските съветници получават 12% от основното възнаграждение на кмета на Общината, а за участие в комисия - по още 7%.
ШУМ.БГ
Коментари
Шуменец
Вие базикате ли се с Шуменци ,какви са тези простотии . Ей ,смешници лакоми какво правите ,че ще получавате пари ,дори когато не сте на работа ,къде го има това .Освен това предлагат да получават 70% от заплатата си независимо дали присъстват на заседание или не присъстват.
Анонимен
За лекарства да ги дадете алчни копелета
Анонимен
Аз като отсъствам от работа никой не ми плаща.Айде по-скромно търтеи долни,да не ядете дървото!
Анонимен
Защо комунетата са на първия ред, а комунизма падна преди 36г?
Анонимен
Каквото и да кажем за нашите любими общински съветници ще е малко!! Те са отговорни политици и не се интересуват от личния интерес при вземане на решения!! Боготворя ги!!