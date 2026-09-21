Новото китайско чудо в плуването Ю Дзъди счупи плувен рекорд на Азиатските игри. 13-годишната състезателка взе злато с време 2:05.08 минути на 200 метра бътерфлай и подобри с близо половин секунда досегашния рекорд сънародничката си Джан Юфей.

Най-втрещяващо обаче изглежда не постижението или възрастта на новата рекордьорка, а изказването минути по-късно.

"Справих се горе-долу добре. Беше ОК, не бих казала, че е нещо особено - каза Ю Дзъди. - Да, подобрих най-доброто си време с 0.9 секунди, но това е далеч от лимита на възможностите ми. Знам, че мога да плувам доста по-бързо и ще го докажа скоро. Направих грешки, главата ми бе твърде високо, краката ми не бяха достатъчно динамични. Тези неща мога да ги подобря."

Плашещо изказване след рекорд... При това от 13-годишно момиче. Тя обаче не е новина за хората, следящи отлизо този спорт. Миналата година, едва на 12, тя стана най-младата плувкиня, печелила медал от световно първенство. Тогава Ю взе бронз като част от китайския отбор в щафетата на 4х200 метра свободен стил.

Младата рекордьорка ще навърши 14 години на 16 октомври.

Дир.бг