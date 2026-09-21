Лични вещи на покойната актриса Брижит Бардо - от балетни пантофки Repetto и диамантени пръстени до нейно лично копие на "Кама Сутра" - ще бъдат разпродадени на търг в Париж, като приходите ще бъдат дарени на нейната благотворителна организация за защита на животните, предадоха Би Би Си и ДПА.

Общо над 280 предмета от наследството на филмовата икона, която почина през 2025 г., ще бъдат предложени за продажба, съобщиха от аукционна къща "Милон" (Millon). Сред тях има малки фигурки, плюшени играчки и лични спомени. Предметите са били в имотите на Бардо в Сен Тропе – La Madrague и La Garrigue, както и в нейния апартамент в Париж.

На търга ще бъдат изложени също пишеща машина Olivetti, на която Бардо е написала втория том от своите мемоари, нейни портрети и множество малки предмети от ежедневието, пише БТА.

Очакваните цени варират от 20 до 10 000 евро, като стойността на повечето предмети се оценява на под 100 евро. Приходите от продажбите ще отидат за фондацията "Брижит Бардо" (Fondation Brigitte Bardot) и за нейния единствен син – Никола-Жак Шарие, уточнява ДПА.

Бардо, която спечели световна слава с филма "И Бог създаде жената", почина на 28 декември 2025 г. на 91-годишна възраст. След като се оттегли от киноиндустрията, тя се посвети изцяло на каузата за хуманно отношение към животните и през 1986 г. основа своята фондация.

Дир.бг