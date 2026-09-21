CNN, MS NOW и Politico предприемат съдебни действия срещу администрацията на президента Доналд Тръмп заради ограниченията върху достъпа на техни журналисти до Белия дом, съобщават Ройтерс и Асошиейтед прес.

Медиите са уведомили администрацията, че ще заведат дело във федерален съд във Вашингтон. Те настояват съдът да възстанови достъпа на журналистите им и твърдят, че решението на Белия дом нарушава гарантираните от Първата поправка свобода на словото и печата. Ройтерс съобщава, че трите медии ще поискат и спешна съдебна мярка по случая.

Спорът ескалира в петък, когато Белият дом обяви, че журналисти на CNN, MS NOW и Politico няма да имат достъп до комплекса. Решението беше последвано от отнемане или деактивиране на акредитации. Това стана след като президентът Доланд Тръмп обвини трите медии, че разпространяват "фалшиви новини" за неговата администрация.

"Медиите не трябва постоянно да могат да пишат или съобщават измислици и лъжи, когато отразяват президента на Съединените щати, администрацията на Тръмп или Съединените щати", написа президентът в своята социална мрежа Truth Social.

Асошиейтед прес съобщава, че журналистите на трите медии са били спрени при опит да влязат в Белия дом за работа. Сред тях са кореспондентите Бетси Клайн от CNN, Акайла Гарднър от MS NOW и Чейни Хаслет от Politico.

Трите медии заявяват, че ограниченията са наложени заради начина, по който отразяват работата на администрацията. От Белия дом са мотивирали действията си с публикации, които според администрацията представляват "фалшиви новини".

До момента Белият дом не е дал подробен публичен коментар по предстоящото съдебно дело, съобщава АП.

Случаят е поредният конфликт между администрацията на Тръмп и американски медии за достъпа до Белия дом. През 2025 г. АП също беше ограничена от достъп до определени президентски събития. Причината беше решението на агенцията да продължи да използва названието "Мексикански залив", след като Тръмп нареди то да бъде променено на "Американски залив".

Последвалият съдебен спор доведе до решение на апелативен съд, според което Белият дом не може да ограничава достъпа на медия до пространства, обичайно отворени за пресата, въз основа на гледната точка на медията.

CNN, MS NOW и Politico заявяват, че ще продължат да отразяват действията на администрацията, докато съдът разглежда спора.

Дир.бг