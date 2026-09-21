229-метровият японски кораб за насипни товари First Margaux се е ударил в 49-метров китайски риболовен кораб Luqing Yuanyu 108 в Сингапурския проток.

Драматични кадри от инцидента, станал около 17:00 часа в четвъртък миналата седмица, станаха популярни в социалните мрежи днес.

Двата кораба са напуснали котвеното си място близо до Сингапур приблизително по едно и също време сутринта са влезли в един и същи маршрут в посока запад съгласно схемата за разделяне на движението, предназначена да предотвратява сблъсъци в един от най-натоварените морски възли в света, разказва South China Morning Post.

Видеото, заснето от борда на рибарския кораб, което е публикувано през уикенда, показва как товарният кораб се приближава към по-малкия съд отзад, преди да се блъсне в борда му.

Ударът наклонява и завърта Luqing Yuanyu 108, като членовете на екипажа се вижда да се държат за парапетите, докато вода се излива върху палубата.

Няма съобщения за пострадали и морските власти на Сингапур все още не са издали публично изявление за инцидента.

Китайският кораб е продължил да предава сигнала от системата си за автоматична идентификация след сблъсъка и се е движил до неделя, което показва, че е оцелял.

Според реконструкция на специализираната медия The Maritime Executive японският кораб е изпреварвал китайския, когато носът му се е докоснал до него.

Морският анализатор Сал Мерколяно предположи в социалните медии, че First Margaux може да е бил притиснат от друг товарен кораб, оставяйки рибарския съд притиснат между двата по-големи.

Дир.бг