Задържана е жена за разпространение на наркотици в района на детска градина в ж.к. "Хиподрума" в София. Това съобщи пред журналисти заместник-директорът на Шесто Районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи Асен Ушатов.

По думите му жената е на 29 години и е криминално проявена. По информация на БНТ тя е и майка на две деца.

В сектор "Противодействие на криминалната престъпност" получихме информация за жена, която разпространява наркотични вещества в района детска градина в ж.к. "Хиподрума". Незабавно са сформирани екипи от наши служители и на място са започнати наблюдения, каза Ушатов, цитиран от БТА.

Той посочи, че около 12:15 ч. срещу детската градина в столицата е паркирал лек автомобил, управляван от жена, която с поведението си е привлякла вниманието на полицаите.

След извършена проверка установихме множество пликове, съдържащи зелена тревиста маса, бяло вещество на бучки и на прах, както и хапчета. Съдържанието отговаря на марихуана, амфетамин, екстази и кокаин, посочи Асен Ушатов.

Предстои на 29-годишната жена да се направят тестове за наркотици. За свидетели са извикани две поемни лица.

29-годишната жена е задържана за 24 часа в 6-то РПУ. Работата по случая продължава.

Дир.бг