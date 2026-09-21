Ирландското председателство на ЕС лансира сделка за безпрецедентно удължаване на санкциите срещу Русия в замяна на удовлетворяване на исканията за изваждане от списъците на двама олигарси.

Франция подкрепи Словакия в искане да бъде изключен руско-узбекския милиардер Алишер Усманов като част от пакет, който може да доведе до освобождаването на французи от Азербайджан. Люксембург поиска да бъде изваден и руско-израелският милиардер Михаил Фридман, който съди страната за 16 милиарда долара в международния арбитраж в Хонконг заради замразяване на активите му.

Дъблин е предложил компромис за приемане на двете искания в замяна на 36-месечно подновяване на режима на санкции, за да се избегне подобна безизходица в бъдеще, съобщиха дипломати пред "Евронюз".

Според телевизията посланиците на ЕС са близо до споразумение за преодоляване на блокажа, след като миналия вторник се съгласиха да удължат съществуващите санкции само с една седмица до 22 септември, за да си дадат повече време да намерят решение.

Посланиците са се срещнали тази сутринта, без да успеят да постигнат споразумение, но се очаква втора среща днес, тъй като натискът за постигането му нараства. "Контурите на сделката се очертават", е казал дипломат пред "Евронюз". "Обръщат се множество идеи", е казал втори източник.

Френската позиция доведе преговорите до ръба, тъй като крайният срок за отмяна на санкциите срещу повече от 2600 лица и организации, обвинени в подкрепа на войната на Русия в Украйна, изтича утре полунощ, ако не бъде постигнато споразумение. За подновяването им досега беше необходимо единодушие на всеки шест месеца.

Узбекистан, наред с други тюркски държави, лобира в продължение на две години за премахването на Усманов, който има руско и узбекско гражданство, от списъка със санкции, като се обръща към институциите на ЕС и множество държави членки. Адвокатите му също настояват да бъде заличен от списъка.

По информация на "Евронюз" узбекските власти и Франция са постигнали споразумение зад кулисите, според което Усманов ще бъде изваден в замяна на освобождаването на двама френски граждани от затвор от страна на Азербайджан, като президентът Илхам Алиев ще издаде указ за помилване.

ЕС санкционира Усманов в ранните дни на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна заради "тесните му връзки" с руския президент Владимир Путин и интересите му в "ключови сектори" на руската икономика, които осигуряват "значителни" приходи на държавата.

73-годишният бизнесмен отрича обвиненията.

Франция не е потвърдила размяната, а френските власти отказват коментар, освен че посочват проблем с националната сигурност, без да предоставят подробности.

От септември 2024 г. Париж предупреждава да не се пътува до Азербайджан поради "риска от арест, произволно задържане и несправедлив процес".

Фридман заведе заради замразяване на активите му в страната най-мащабния иск срещу Люксембург през 2024 г., а решението по него може да определи бъдещето на милиарди евро замразени руски активи в цяла Европа. Той използва като основание Договора за взаимна защита на инвестициите от 1989 г., подписан между Икономическия съюз Белгия-Люксембург и тогавашния Съветски съюз и твърди, че замразяването на активите му е без ясен краен срок и де факто представлява незаконна експроприация без обезщетение.

Докато преговорите в Брюксел се проточват, Украйна поиска от съюзниците си да оставят както Усманов, така и Фридман в черния списък.

"Как може някой сериозно да обсъжда премахването от санкционния списък, докато войната на Русия продължава - заяви Владислав Власюк, съветник по санкциите на украинския президент - Заличаването от списъка без фундаментална промяна в поведението изпраща абсолютно грешен сигнал: натискът е временен, отчетността е предмет на договаряне, а санкциите могат просто да се изчакат."

Дир.бг