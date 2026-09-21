Проверките на бензиностанциите вече са в ход, обяви новоназначеният председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова.

Подписано е указанието към всички структури на КЗП - и в София, и извън столицата, допълни тя.

"За да няма недоразумения: проверките обхващат всякакви обекти - независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места. Проверяваме необосновано увеличение на цените на основните горива на колонка. Междинни резултати очаквам следващата седмица. Резултатите ще обявя публично и това ще е подходът за всички проверки на КЗП - пълна публичност, независимо кой е нарушителят", написа Мая Манолова във Фейсбук.

А успоредно с бензиностанциите КЗП тя обеща, че ще се занимава и с:

необоснованото увеличение на цените на храните и лекарствата без рецепта ("за тях имаме правомощия", добави шефката на КЗП);

неравноправните клаузи в общите условия и договорите за битовите сметки и мобилните услуги;

поведението на колекторите.

Вчера новият председател на Комисията за защита на потребителите заяви, че ще настоява за бързи промени в законодателството, които да позволят санкции при значителни отклонения на цените от определената справедлива стойност.

Тя посочи овладяването на цените като основен приоритет на комисията и анонсира, че КЗП подготвя проверки на големите търговски вериги, колекторските компании и бензиностанциите.

Комисията ще публикува информация за конкретни магазини и наблюдавани продукти, при които са установени значителни разлики спрямо справедливата стойност. Манолова заяви, че ще разчита и на медиите за публичното представяне на резултатите.

Горивата продължават да поскъпват

Цените на горивата в България продължават да се покачват. Дизелът вече достигна 2 евро за литър в отделни бензиностанции, а средната му цена в страната е 1,96 евро, показват актуалните данни на Fuelo. Бензинът А95 също се приближава до границата от 1,70 евро - средната цена е 1,69 евро за литър, съобщава "Марица".

В София част от обектите на OMV вече продават дизела за 2 евро за литър, докато в други обекти на веригата цената е 1,99 евро. При "Шел" и "Екопетрол" също се отчита цена около 1,99 евро за литър.

Само за седмица средната цена на дизела е нараснала от 1,88 на 1,96 евро, което е увеличение от 4,26%. За последния месец поскъпването е 7,14%, или около 13 евроцента на литър. Така дизелът вече е над нивата, отчетени при големия ценови скок след началото на войната в Украйна през 2022 г.

При бензина А95 увеличението за седмица е около 5 евроцента - от 1,63 до 1,69 евро за литър. За месец бензинът е поскъпнал със 7,69%, което се равнява на около 12 евроцента повече за литър.

Ръстът се усеща и при останалите горива. Автогазът е поскъпнал с 1,47% за седмица и с 6,15% за месец. При метана увеличението е 0,72% за седмица и 6,87% за последния месец.

Според зам.-председателя на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива Димитър Хаджидимитров сред факторите са недостигът на дизел на световния пазар, намаленият производствен капацитет и затрудненията при доставките.

Той посочва още проблемите около ключови транспортни маршрути, по-високите разходи за превоз и застраховки на корабите, както и нарушенията на производството в част от руските рафинерии. По думите му това ограничава предлагането на готови петролни продукти.

Хаджидимитров по-рано прогнозира, че дизелът ще достигне средна цена между 1,97 и 1,99 евро за литър и че границата от 2 евро може да бъде достигната до края на септември.

Дир.бг