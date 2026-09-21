През годините Китай е показвал на света какви ли не спортисти, стигнали до невероятни постижения. А най-новото име в този списък е в плуването, където Ю Дзъди прави каквото си пожелае на Азиатските игри, които тази година се провеждат в столицата на Япония - Токио. Китайската плувкиня спечели второ злато - този път в съчетаното плуване и всичко щеше да звучи съвсем нормално, ако не ставаше дума за 13-годишно момиче.

Ю, която все още е тийнейджърка, триумфира в женската надпревара на 200 метра съчетално плуване с континентален рекорд - 2:06.10 минути!

Тя подобри досегашното топ постижение, което бе на сънародничката ѝ Ю Итин (2:06.82) и остана само на четири десети от секундата от най-доброто време в историята - 2:05.70 на Съмър Макинтош от Канада.

За 13-годишната сензация това е втора титла от Азиатските игри след тази на 200 метра бътерфлай, която бе завоювана вчера.

Преди година, когато бе на 12, Ю стана най-младата медалистка в историята на световните първенства, след като бе част от китайската щафета, завоювала бронз на 4х200 метра свободен стил.

"Много съм развълнувана, много щастлива. Това е постижение, което показва упоритата работа на нашия отбор. По-щастлива съм от втория златен медал, отколкото от първия. Тя е силна съперничка, която ме мотивира да се усъвършенствам и да работя по-усърдно", каза тя относно рекорда и конкуренцията с 21-годишната си съотборничка, която държеше постижението до момента.

Ю Итин остана със среброто в съчетаното плуване (2:07.99 минути), а бронзовото отличие бе за японката Мио Нарита (2:10.40 минути).

Дир.бг