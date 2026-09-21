Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску отново попадна на прицела на властите в Букурещ. Той беше арестуван изненадващо, а домът му - обискиран. Джорджеску е задържан по подозрение в измама от румънската полиция и румънската Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT), предаде Аджерпрес.

Десетки негови привърженици се събраха в негова подкрепа и протестираха пред сградата на службата, когато бившият кандидат за президент беше доведен на разпит, плътно охраняван, отбелязва Аджерпрес.

Джорджеску стана известен, когато неочаквано спечели първия тур на президентските избори в Румъния през ноември 2024 г., осигурявайки си 23 процента от гласовете, припомня "Политико". През декември 2024 г. обаче Конституционният съд на Румъния анулира изборите и забрани на Джорджеску да се кандидатира отново поради връзките на кампанията му с руска операция за влияние.

Днес румънските власти съобщиха, че разследват Джорджеску и още четирима заподозрени за извършване на измама и сформиране на организирана престъпна група, която според прокурорите е измамила румънски бизнесмен, като му е обещала достъп до многомилионно банково финансиране в чужбина в замяна на парични гаранции, съобщи БТА.

"Извършителите са действали, като са подвели и измамили румънски бизнесмен (...) членовете на организираната престъпна група са имали за цел да получат финансовите гаранции, внесени от жертвата, за да получат достъп до съответните кредити", се отбелязва в прессъобщение на DIICOT, според което жертвата на измамата е загубила повече от 1,1 милиона евро.

По информация на румънската полиция тази сутрин Джорджеску е спрян от полицейски служители, докато се е движел с личния си автомобил, и е отведен в дома си в Могошоая (недалеч от Букурещ), за да съдейства при направата на обиск на мястото.

По-късно той е отведен в централата на DIICOT, където е разпитан по случая. По информация на DIICOT във връзка с разследването днес са извършени обиски на общо пет обекта на територията на страната, като наред с Джорджеску са разпитани и още двама заподозрени.

Към момента Джорджеску е изправен пред две отделни наказателни дела - едно за предполагаемо противодействие на конституционния ред на Румъния чрез планиране на насилствен преврат и друго за предполагаемо насърчаване на фашистка идеология.

След обвиненията за пропаганда на расистки идеи и след осуетяването на възможността да бъде избран за президент, Джорджеску заяви, че се оттегля от политиката.

Дир.бг