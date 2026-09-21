Частично бедствено положение е обявено за ограничена територия в района на активиралото се свлачище във варненския квартал "Аспарухово". Кметът на Варна Благомир Коцев е издал заповед за въвеждането на режима в местност "Вилите", където свлачищен процес причини пропадане на пътен участък. Решението идва след спешна среща на представители на общинската и държавната администрация, на която са обсъдени мерките за обезопасяване и укрепване на терена.

Пропадналият участък от улица "Вилите" е затворен за движение на хора и автомобили, а достъпът до района се контролира от служители на "Общинска полиция". По първоначални данни засегнатата отсечка е с дължина около 50-60 метра, а пропадането достига около 3 метра.

На спешната среща в Община Варна са набелязани конкретни действия за ограничаване на свлачищната активност. Предвижда се да бъде премахната част от пропадналата пътна настилка, което ще позволи достъп на специализирана техника и извършване на сондажи. Ще бъдат взети и проби от земните пластове, за да се установят причините и механизмът на свличането.

Сред планираните мерки е изграждането на дренажни кладенци и барбакани, чрез които да бъдат отвеждани подпочвените води. Целта е да се намали водният натиск върху укрепителната конструкция и да се ограничи опасността от ново движение на земните маси. Предвижда се и допълнително укрепване на засегнатия пътен участък чрез пилоти.

Първоначалният оглед е показал проблеми и по шлицовите стени на намиращия се в непосредствена близост строителен обект. Според информацията от огледа те са поддали под натиска на земната маса. Строителните дейности на обекта са преустановени, докато специалистите установят причините за свлачищния процес и необходимите мерки за безопасност.

Особено внимание се обръща на ВиК инфраструктурата в района. От ВиК-Варна вече са подменили около 100 метра етернитов водопровод, като една от проверяваните версии е дали евентуален теч от него би могъл да е допринесъл за активирането на свлачището. Проверява се и дали има изтичане на отпадъчни води от жилищните сгради, разположени над засегнатия участък.

Същевременно от ВиК-Варна посочиха, че жилищният строеж в съседство не е бил съгласуван с дружеството по отношение на ВиК проекта. Инвеститорът е заявил, че ще трябва да възстанови пътя и засегнатата подземна инфраструктура.

Към момента няма данни за непосредствена опасност за намиращите се над свлачището жилищни имоти, както и за основния път към училището за ученици с нарушено зрение. Районът обаче остава отцепен, докато продължават обследванията и спешните укрепителни дейности.

Дир.бг