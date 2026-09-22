България отбелязва 118 години от обявяването на Независимостта. По традиция център на честванията е Велико Търново. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще участва в тържествата, тя ще присъства на празничната литургия в църквата "Св. Четиридесет мъченици", която ще бъде отслужена от Никополския епископ Матей.

Предвижда се в двора на църквата да бъде представена историческа възстановка на събитията от 22 септември 1908 г., когато на същото място княз Фердинанд обявява независимостта на България. В официалните прояви на 22 септември ще се включат представителни части от Националния военен университет "Васил Левски". В 9:00 часа в двора на църквата "Св. 40 мъченици" ще бъде извършен водосвет и поръсване на бойното знаме на университета и знамената на държавни и общински институции.

В 10:30 ч. в архитектурно-музейния резерват "Царевец" ще се състои военен ритуал за издигане на националното знаме на Република България. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова и кметът на Велико Търново Даниел Панов ще произнесат тържествени слова, след което ще бъдат положени венци и цветя пред Пирамидата на Независимостта. Официалните гости ще се включат в празничното шествие, което ще завърши с полагане на гирлянди от цветя на паметника "Майка България".

Представителният ансамбъл на Въоръжените сили ще изнесе празничен концерт пред сградата на Община Велико Търново. Музикантите от Международния фестивал на военните духови оркестри ще се включат в шествието, което тръгва от Царевец и стига до центъра на старата столица. Те ще изпълнят за великотърновци и гостите на града индивидуални шоу програми пред сградата на Общината

В 19:30 часа председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще приеме рапорта на командващия тържествената заря-проверка на площад "Цар Асен І". Тя ще произнесе слово по повод годишнината от обявяването на независимостта на България.

В празничния ден Националната служба за охрана (НСО) въвежда мерки за сигурност. Като част от мерките за сигурност ще бъде въведена забрана за използване на дронове. Достъп на гражданите до зоната за сигурност на площад "Цар Асен", където ще се състои тържествената заря проверка ще бъде осигуряван след 18:00 ч. през три пункта за проверка: на ул. "Никола Пиколо", на ул. "Иван Вазов" и на ул. "Св. Климент Охридски".

С церемония пред паметника "Независимостта на България" на площад "Княз Александър I" в София ще бъде отбелязан 22 септември в София, съобщиха от Столичната община. Официалната церемония ще започне в 11:00 ч. с участието на Националната гвардейска част. В празничната програма ще участват вокален квартет "Славей", квартет "Светоглас", актрисата Василка Сугарева и Софийският духов оркестър към Общинския културен институт "Дом на културата "Искър". Слово ще произнесе кметът на Столичната община Васил Терзиев.

В 12:00 ч. пред сградата на Администрацията на президента ще се състои тържествена смяна на почетния гвардейски караул, съобщиха от Министерството на отбраната.

Военноморските сили и Варненската и Великопреславска света митрополия са съорганизатори на тържественото честване на Независимостта във Варна. То ще започне на 22 септември в 10.00 ч. на площад "Независимост".

В Бургас военнослужещи от ВМС, ВВС и КЛП ще участват в тържествените прояви, които започват в 10:30 часа на площад "Атанас Сиреков". В 11.00 ч пред Паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк ще се състои ритуал по полагане на венци и цветя.

На 22 септември военнослужещи от Сухопътните войски ще участват в тържествените ритуали във Велико Търново, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Плевен, Благоевград, Враца, Сандански, Свищов, Шумен, Сливен, Русе, Г. Оряховица, Елин Пелин.

Военнослужещи от ВВС ще участват в празничния ритуал в Ямбол.

Годишнината ще бъде отбелязана и в други градове на страната.

Дир.бг