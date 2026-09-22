Президентът Илияна Йотова оглавява българската делегация на започващите днес общи политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
В делегацията са министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и председателят на Комисията по външна политика в Народното събрание Петър Витанов.
Президентът Йотова пристигна в Ню Йорк със закъснение, след като самолетът, с който пътуваше, бе отклонен към Бостън заради инцидента с прекъснат кабел в Ню Джърси. Това наложи промени в програмата на държавния глава.
Министър Велислава Петрова, от своя страна, участва вчера в дискусията "Женското лидерство в епоха на геополитически промени".
Тази сутрин генералният секретар на ООН Антонио Гутериш ще отправи приветствие към държавните глави и правителствените ръководители, които ще присъстват на откриването на общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на световната организация, съобщиха от прессекретариата на президента Илияна Йотова.
Нейната програма за днес, 22 септември, включва още срещи с председателя на Световния еврейски конгрес Роналд С. Лаудер и представители на организацията, както и с краля на Йордания Абдула Втори.
След това държавният глава ще участва в събитие на тема "Защита на правата на децата в контекста на изкуствения интелект (ИИ): Коалицията за правата и защитата на децата в ерата на ИИ като инструмент за практически действия.". Събитието е организирано от Франция, Кения, Испания и Австралия.
По-късно през деня президентът Илияна Йотова ще има среща с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Вечерта тя ще присъства на прием, който ще бъде даден от президента на САЩ Доналд Тръмп по повод общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на световната организация.
Програмата на президента Йотова за утре, 23 септември, включва участие в панелна дискусия на високо равнище "Потвърждаване на ангажимента за мир: използване на силата, с която разполагаме". Събитието е организирано от президента на Финландия Александер Стуб.
След това президентът Илияна Йотова ще има среща със своя швейцарски колега Ги Пармлен.
Около 14:00 ч. (21:00 ч. българско време) държавният глава ще направи своето изказване по време на общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.
В свят, пълен с конфликти, мирът е възможен и ще го заявя от най-високата трибуна на ООН, каза президентът Илияна Йотова в навечерието на дебатите в рамките на сесията.
За първи път от много години се говори за реорганизация на самата ООН - организация, която е създадена при други исторически условия, посочи тя и отбеляза, че светът се е променил много оттогава и по някакъв начин трябва да бъде сложен край на блокирането на работата на Съвета за сигурност на ООН. Единственият начин да се стигне до мир е да бъдат търсени решения, компромиси, дипломатически усилия, както и условията, при които може да има споделена сигурност, посочи българският президент в петък.
По-късно днес Илияна Йотова ще се срещне с представители на водещи еврейски организации.
Вечерта в Генералното консулство на Република България в Ню Йорк ще има среща с българската общност в града.
На 24 септември, четвъртък, президентът Илияна Йотова ще има двустранна среща с министър-председателя на Андора Шавиер Еспот Самора. След това тя ще участва в среща в рамките на инициативата на ООН, която насърчава женското лидерство.
Министърът на външните работи Велислава Петрова, от своя страна, ще има среща с водещи американски мозъчни тръстове.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Уфсъ
Анонимен
хамериканците нали мразеха комунистите?
Анонимен
Те си ги мразят още от т.н. "октомврийска революция".
Анонимен
Йотова като президент трябва да спазваш конституцията и да бъдеш в Търново на деня на Независимостта, а не да си правиш безплатни екскурзии по моловете в САЩ