Министерството на образованието и науката публикува моделите на националните външни оценявания в IV, VII и X клас за учебната 2026/2027 година. Към тях са включени и примерни задачи, които показват как ще изглеждат изпитите.

За седмокласниците няма промяна - НВО остава само по български език и литература и математика, без интегриране на други предмети. Без промяна е и форматът на изпитите за четвъртокласниците.

По-съществена промяна има при НВО по български език и литература в X клас. Тестът вече ще включва и задачи по история и цивилизации и философия.

Изпитът ще съдържа 22 задачи. 18 от тях ще проверяват знания и умения по български език и литература, а четири ще са свързани с история и философия. За да имат учениците достатъчно време за осмисляне на условията, времето за работа е увеличено от 90 на 120 минути. Така продължителността се изравнява с теста по математика за 10. клас, в който са интегрирани и задачи, свързани с природните науки.

Историческите задачи ще обхващат Българското възраждане, периода от Освобождението до края на Втората световна война, световната история от Първата световна война до 1945 г., както и развитието на България след Втората световна война до 1989 г.

В примерните задачи учениците трябва например да разпознаят кое литературно произведение представя живота на българите в последните години на Възраждането. Сред възможните отговори са "Тютюн" на Димитър Димов, "Под игото" на Иван Вазов, "Септември" на Гео Милев и "Гераците" на Елин Пелин.

Друга задача проверява знанията за Паисий Хилендарски - учениците трябва да посочат с каква цел той се стреми да събуди българите, като сред възможностите са "националното самосъзнание", "религиозното противопоставяне" и "политическата активност".

В модела има и задачи, които изискват работа с исторически документи, карти, изображения, схеми и диаграми. Учениците трябва да могат да откриват причинно-следствени връзки, да използват исторически понятия и да разграничават факт от интерпретация.

Промяна има и в НВО по математика за X клас. Тази година за първи път десетокласниците решаваха тест по математика, който включваше и задачи по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и география и икономика. През следващата година изпитът ще интегрира същите предмети, но задачите ще са общо 16 - с две по-малко от миналата година, като изцяло математическите ще са 10. Останалите ще интегрират знания по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и география и икономика.

От МОН посочват, че новият формат на изпита по български език и литература е поредна стъпка в плавната промяна на националните външни оценявания. Целта е да се насърчава формирането на широка основа от знания и умения, като акцентът се поставя върху работата с текст, аналитичното и критическото мислене и развитието на практически умения.

Моделите са публикувани на интернет страницата на МОН.

Дир.бг