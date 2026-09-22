Рейтингът на одобрение на президента на САЩ Доналд Тръмп спадна до 32% - най-ниското ниво в политическата му кариера, в момент, когато съпартийците му от Републиканската партия изразяват недоволство от начина, по който той се справя с високите разходи за живот и на фона на непопулярната война срещу Иран, показва ново социологическо проучване на Ройтерс/Ипсос.
Според приключилото вчера проучване 73% от републиканците одобряват работата на Тръмп, в сравнение с 82% преди седмица. Общият му рейтинг на одобрение миналата седмица е бил 35%.
Тръмп се завърна в Белия дом през януари 2025 г. с обещания да овладее инфлацията и да сложи край на войните в чужбина, отбелязва Ройтерс.
В проучване на Ройтерс/Ипсос, проведено в часовете след като той положи клетва в началото на втория си мандат, Тръмп се радваше на 47% одобрение.
Само 17% от анкетираните в новото проучване одобряват начина, по който той се справя с високите разходи за живот. Това е и основната тема, която според американците ще определи как те ще гласуват на междинните избори на 3 ноември, когато републиканците на Тръмп ще защитават крехкото си мнозинство в Конгреса.
Недоволството в редиците на републиканците по този въпрос нараства, откакто Тръмп започна войната срещу Иран през февруари, което доведе до рязко повишаване на цените на бензина и дизела. В новото проучване за първи път републиканците, които не одобряват начина, по който Тръмп се справя с високите разходи за живот, са повече от онези, които го одобряват – 51% срещу 44%.
Проучването на Ройтерс/Ипсос е било проведено онлайн и е събрало 1277 отговора от пълнолетни американци от цялата страна. Статистическата грешка е в рамките на три процентни пункта.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Путин откачи по време на безкрайното си управление, тоя направо си го избраха луд.
Анонимен
Много умеете да лъжите. От кого получихте тази лъжа под форма на "новина"? От Си Ен Ен? 🤣🤣🤣