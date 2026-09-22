Отборът на 17-годишните на клуба по американски футбол в Шумен (Shumen Brewers) спечелиха купата на България по флаг футбол. Надпреварата за трофея се проведе в София и бе за всички възрасти – деца, юноши, мъже и жени.

При юношите до 17 години шуменският отбор записа две убедителни победи срещу „Мечките“ от София (41:6) и „Гарваните“ от Пловдив (21:6) и триумфира с купата.

Три от индивидуалните награди в състезанието също бяха за шуменци. Най-полезен играч на турнира (MVP) и най-добър стана Тодор Киров. За най-добър защитник бе определен Теодор Тодоров.

Голяма част от състезателите от юношеския отбор играха и в надпреварата при мъжете. Тук участваха 6 отбора, които в първата фаза играха в две предварителни групи. „Пивоварите“ от Шумен записаха две загуби от съставите на Бургас и София и в крайното класиране са на 5 място.

При дамите момичетата от Шумен явно изплашиха съперниците си и надпреварата не се състоя, защото в последния момент другите отбори се отказаха. Така без игра отборът на Шумен Рийпърс (Shumen ReaperS) може да вдигне купата. Очаква се решението на федерацията.

Новият сезон в първенството започва следващата седмица. Първият кръг от шампионата е в Шумен. Срещите са на 3 и 4 октомври на терена в кв. „Макак“.

ШУМ.БГ