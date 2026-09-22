През нощта украински дронове нанесоха удари по руския град Самара. На територията на Куйбишевския нефтопреработвателен завод е избухнал пожар.

Главата на Самарската област Вячеслав Федоришчев съобщи в Telegram, че над региона силите за противовъздушна отбрана са свалили "десетки безпилотни летателни апарати". "Врагът се е целил в промишлени предприятия", написа той, без да спомене пожара в нефтопреработвателния завод.

Федорищев заяви, че са нанесени щети на граждански обекти, включително частни къщи и автомобили. Няма информация за пострадали в резултат на атаката с украински дронове.

Куйбишевският НПЗ е един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Поволжието. Заводът, заедно Новокуйбишевския и Сизранския НПЗ, влиза в състава на самарския хъб на "Роснефт". И трите предприятия вече са били атакувани от украински дронове и са спирали работата си.

В същото време Министерството на отбраната на Русия обяви масивен удар по обекти в Киев, Днепропетровска, Полтавска и Одеска област.

Според ведомството са били поразени предприятия от металургичната и химическата промишленост, обекти от горивно-енергийния и военно-промишления комплекс, както и пристанищна инфраструктура.

Освен това Министерството на отбраната на РФ твърди, че са били атакувани морски кораби.

Украйна не е успяла да свали нито една от изстреляните от Русия балистични ракети.

В съобщението на Киев не е посочен броят на изстреляните балистични ракети "Искандер-М"/С-400/KN-23 и "Оникс". Освен това украинската ПВО не е свалила 3 от 4 ракети "Калибър" и 35 от 212 изстреляни безпилотни летателни апарати.

Според данни на Въздушните сили на ВСУ са били свалени или неутрализирани 1 от 4 ракети "Калибър", всички 8 "Бандерол"/"Дан-Т" и 177 от 212 безпилотни летателни апарата.

Основните направления на удара са били Днепропетровска, Кировоградска и Полтавска област. Попадения на ракети и ударни безпилотни летателни апарати са регистрирани в 22 локации.

Дир.бг