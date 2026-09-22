Отново се появи напрежение около столичния стадион "Раковски”.

От клуба "Левски-Раковски”, който се ръководи от бившия национал Станислав Ангелов-Пелето, заподозряха, че грандът Левски ще иска да се настани върху базата, въпреки че имат 30-годишен договор за наем на мястото.

Ангелов е бивш футболист и директор на "сините", но сега реагира гневно на информациите за техните апетити към базата.

Неговият "Левски-Раковски” е клуб с акцент върху развитието на млади таланти, където тренират 400 деца. От клуба дори направиха мъжки отбор, за да има къде да играят юношите, като навършат възраст. Ето част от декларацията на дружеството:

"Футболен клуб Левски-Раковски стопанисва с 30-годишен договор за наем по Закона за спорта доста голяма част от спортния комплекс "Раковски" в София. Контрактът ни за наем е не с кой да е, а с блюстителите на закона Министерство на вътрешните работи, тъй като имотът е даден от държавата за управление на тях. Към него имаме и задължителна инвестиционна програма на стойност 1 490 000, която е изпълнена на 95%.

Тези инвестиции са направени и продължават да се правят на основата на много сериозен бизнес план за развитието на комплекса, спорта и най вече - нашите деца, които към момента са малко над 400!

Но за огромно съжаление в нашата окаяна държава най-вероятно всичко е възможно?! Явно тихомълком се организира прекратяване на договори, изземване на имоти независимо от многомилионните инвестиции и изхвърляне на улицата на всички спортуващи деца!

Каква ирония, МВР ще изгони точно тези, които с много любов и страст извършват част от тяхната работа, а именно превенцията от порочните дейности при подрастващите (цигари, алкохол, наркотици, локали и т.н. )!

За да може удобно да се настанят новите собственици на Левски във вече изградената от нас спортна инфраструктура! Искаме да ви уведомим, че към момента никой не е разговарял с представител на нашия клуб и няма никакви реални претенции!

Надяваме се всичко да се свежда само до болните амбиции на някои хора и медийни спекулации, но познавайки системата, силно се съмняваме!".

На стадиона има и закрита писта за лека атлетика, а до него е базата на националите по спортна и художествена гимнастика.

Дир.бг