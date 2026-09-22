„Винаги миролюбив, Моят Народ днес копнее за своя културен и икономически напредък; в това направление нищо не бива да спъва България; нищо не треба да пречи за преуспяването ѝ. Такова е желанието на Народа Ми, такава е неговата воля - да бъде според както той иска.
Въодушевен от това свето дело и за да отговоря на държавните нужди и народното желание, с благословението на Всевишния провъзгласявам съединената на 6 септемврий 1885 година България за независимо Българско Царство“.
Тези думи от манифеста на цар Фердинанд, произнесени на 22 септември 1908 г., прозвучаха 118 години по-късно пред Военния клуб в Шумен.
С прочитането на Манифеста и с пресъздаването на атмосферата и вълненията на шуменци от онова време в града бе отбелязана годишнината от провъзгласяването на независимостта на България.
В пресъздаването на „живата картина“ участваха членовете на Родолюбив комитет „Кан Крум Страшни – Шумен“, които за 18-и път възстановяват събитията от 22 септември 1908 г.
Да почетат годишнината от обявяване на независима България пред Военния клуб се събраха десетки граждани, представители на местната и централната власт.
Провъзгласяването на независимостта на България е политически акт, извършен от правителството на Александър Малинов. С него се отхвърля васалната зависимост на България от Османската империя, наложена й от Берлинския договор, сключен през 1878 г.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Йотова като президент защо не е в Търново за деня на Независимостта? Каква обида, не си изпълнява задълженията по конституция.
Анонимен
Тя моло дядо Дончо за подкрепа!
Анонимен
Харизахме си лева за евро ,чакаме пари от ЕС ,за каква незавидимост се говори?
Анонимен
Къде е кмета бе,липсва нещо,този какво се е курдисал на негово място,ицето обича да е заобиколен от такива мадами