„Винаги миролюбив, Моят Народ днес копнее за своя културен и икономически напредък; в това направление нищо не бива да спъва България; нищо не треба да пречи за преуспяването ѝ. Такова е желанието на Народа Ми, такава е неговата воля - да бъде според както той иска.

Въодушевен от това свето дело и за да отговоря на държавните нужди и народното желание, с благословението на Всевишния провъзгласявам съединената на 6 септемврий 1885 година България за независимо Българско Царство“.

Тези думи от манифеста на цар Фердинанд, произнесени на 22 септември 1908 г., прозвучаха 118 години по-късно пред Военния клуб в Шумен.

С прочитането на Манифеста и с пресъздаването на атмосферата и вълненията на шуменци от онова време в града бе отбелязана годишнината от провъзгласяването на независимостта на България.

В пресъздаването на „живата картина“ участваха членовете на Родолюбив комитет „Кан Крум Страшни – Шумен“, които за 18-и път възстановяват събитията от 22 септември 1908 г.

Да почетат годишнината от обявяване на независима България пред Военния клуб се събраха десетки граждани, представители на местната и централната власт.

Провъзгласяването на независимостта на България е политически акт, извършен от правителството на Александър Малинов. С него се отхвърля васалната зависимост на България от Османската империя, наложена й от Берлинския договор, сключен през 1878 г.

ШУМ.БГ