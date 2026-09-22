Арена на приятелска надпревара стана днес площада на шуменския квартал „Мътница“. В спортния празник, който за втора поредна година се организира от Училищното настоятелство при НУ „Васил Априлов“ и НЧ „Отец Паисий 1929“, се включиха хора от различни възрасти.

24 участници показаха своите умения в тениса на маса, стрелбата с лък и велосипедни предизвикателства.

Оспорван беше турнирът по тенис на маса, а стрелбата с лък изпита концентрацията и прецизността на състезателите.

Специален акцент в тазгодишната програма беше състезанието с велосипеди, с което „Мътница“ отбеляза Европейската седмица на мобилността и инициативите, насочени към безопасността на пътя.

Във велосипедната надпревара се включиха деца на възраст от 5 до 13 години, които показаха не само желание за победа, но и впечатляващи умения. Малките велосипедисти преминаваха през различни изпитания – трасе с препятствия, каране в осморка и надпревара за бързина.

ака спортното съревнование се превърна и в практически урок за увереното и отговорно поведение на водачите на превозни средства на две колела.

Деца и възрастни споделиха един ден, посветен на движението, спорта и състезателния дух, който се превръща в традиция в квартал „Мътница“.

ШУМ.БГ