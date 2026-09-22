До изтичането на крайния срок в 17:00 ч. днес са постъпили документи за регистрация на 28 кандидатски двойки за участие в изборите за президент и вицепрезидент.

Това съобщиха от ЦИК във фейсбук, след като няколко претенденти използваха последния ден да се запишат за участие.

Все още няма решения за регистрация на всички, но се очертава броят им да е рекорден.

На първите преки избори за държавен глава през 1992 г. двойките бяха 22, през 1996 г. - 13, през 2001 г. бяха най-малко - 6, през 2006 г. - 7, през 2011 г. - 18, през 2016 г. - 21, през 2021 г. - 23.

Предизборната кампания за вота на 25 октомври започва на 25 септември и приключва в 24:00 ч. на 23 октомври, напомниха от избирателната комисия.

Постъпили са документи за регистрация на следните кандидатски двойки:

- Лъчезар Аспарухов Аврамов - кандидат за президент, и Ивайло Дражев Атанасов - кандидат за вицепрезидент;

- Венцислав Атанасов Ангелов - кандидат за президент, и Атанас Иванов Стефанов - кандидат за вицепрезидент;

- Нако Райнов Стефанов - кандидат за президент, и Нина Петкова Ламбова - кандидат за вицепрезидент;

- Камен Захариев Тасков - кандидат за президент, и Галя Димитрова Иванова - кандидат за вицепрезидент;

- Борис Кирилов Анзов - кандидат за президент, и Бранимир Мичев Мичев - кандидат за вицепрезидент;

- Радостин Петев Василев - кандидат за президент, и Красимир Цветков Манов - кандидат за вицепрезидент;

- Методи Веселинов Бъчваров - кандидат за президент, и Ленин Велинов Станоев - кандидат за вицепрезидент;

- Александър Трифонов Томов - кандидат за президент, и Сергей Петков Инджов - кандидат за вицепрезидент;

- Волен Николов Сидеров - кандидат за президент, и Славчо Георгиев Велков - кандидат за вицепрезидент;

- Ивелин Людмилов Михайлов - кандидат за президент, и Юлиана Младенова Матеева - кандидат за вицепрезидент;

- Мария Петрова Колева - кандидат за президент, и Валери Йорданов Велковски - кандидат за вицепрезидент;

- Боян Боянов Станков-Расате - кандидат за президент, и Йордан Стоянов Манасиев - кандидат за вицепрезидент;

- Величка Неделчова Георгиева - кандидат за президент, и Росен Игнатов Иванов - кандидат за вицепрезидент;

- Искра Йорданова Недева - кандидат за президент, и Стоян Руменов Георгиев - кандидат за вицепрезидент;

- Иванка Великова Цветанова-Петкова - кандидат за президент, и Панайот Александров Кючуков - кандидат за вицепрезидент;

- Николай Нанков Ненчев - кандидат за президент, и Цвета Кирилова Кирилова - кандидат за вицепрезидент;

- Иво Иванов Лулчев - кандидат за президент, и Стефан Димитров Попов - кандидат за вицепрезидент;

- Пламен Панайотов Пасков - кандидат за президент, и Светозар Стоянов Съев - кандидат за вицепрезидент;

- Йордан Иванов Малджански - кандидат за президент, и Валентин Асенов Христов - кандидат за вицепрезидент;

- Илияна Малинова Йотова - кандидат за президент, и Кирил Александров Вълчев - кандидат за вицепрезидент;

- Андрей Атанасов Гюров - кандидат за президент, и Георги Димитров Кандев - кандидат за вицепрезидент;

- Ивайло Петров Симеонов - кандидат за президент, и Косьо Христов Стойчев - кандидат за вицепрезидент;

- Явор Бориславов Генов - кандидат за президент, и Максим Генов Велков - кандидат за вицепрезидент;

- Георги Николов Димов - кандидат за президент, и Димитър Атанасов Шивиков - кандидат за вицепрезидент;

- Росен Пламенов Миленов - кандидат за президент, и Иван Стефанов Иванов - кандидат за вицепрезидент;

- Костадин Тодоров Костадинов - кандидат за президент, и Петър Петров Волгин - кандидат за вицепрезидент;

- Иван Маркос Христанов - кандидат за президент, и Стоянка Гинева Черкезова - кандидат за вицепрезидент;

- Румяна Методиева Ченалова - кандидат за президент, и Георги Минчев Георгиев - кандидат за вицепрезидент.

Дир.бг