"Пукнатините се превърнаха в каньони", предупреди днес Антонио Гутериш в последното си обръщение като генерален секретар на ООН на общи политически дебати в рамките на годишна сесия на Общото събрание на световната организация.

Гутериш, чийто мандат изтича в края на годината, отчете с тревожност, че истинско прекратяване на огъня не се вижда на хоризонта при никой конфликт - от Украйна през Близкия изток и Судан до Мианма.

Човечеството е изправено пред четири определящи "изпитания на силата": за войната и мира, неравенството, изменението на климата и изкуствения интелект. Те ще определят дали светът ще се насочи към нова ера на сътрудничество или към по-дълбоко разделение, обобщи в последния си годишен доклад до ООН генералният секретар на организацията, чийто втори, последен петгодишен мандат, на който той има право, изтича в края на тази година.

Бившият португалски премиер представи най-належащите световни кризи не като изолирани проблеми, а като различни проявления на една и съща фундаментална борба за това как и от кого се упражнява властта.

"Най-голямата сила не е силата да доминираш. Това е силата да изградиш бъдеще, което работи за всички", подчерта Гутериш, до края на чийто мандат остават около 100 дни.

Описвайки изминалото десетилетие на ерозия на международните норми - от нападенията срещу цивилни по време на война и убийствата на хуманитарни работници през пренебрегването на международното право до отслабването на доверието между държавите - той отбеляза, че самата същност на властта претърпява фундаментална трансформация в три направления: поява на нови държавни сили, значително прехвърляне на правомощия от правителствата към частни корпорации и отделни личности и засилваща се роля на изкуствения интелект и автономните оръжия при вземането на решения, които някога са били запазена територия за хората.

"Разломните линии в нашия свят се разширяват. Пукнатините се превърнаха в каньони", обобщи Гутериш, цитиран от БТА.

Но вместо да приеме фрагментацията като неизбежна, той призова за активизиране на сътрудничеството и изграждане на истински глобална мрежа, основана на взаимозависимост и споделени правила, като същевременно предупреди за опасността от разделяне на света на съперничещи си блокове с отделни икономически системи и системи за сигурност - сценарий, който през последните години той нарича "Големия разлом".

Посочвайки поредицата от кризи в Близкия изток, Украйна, Судан и Мианма, Гутериш изрази съжаление, че така наречените споразумения за прекратяване на огъня често се свеждат просто до "по-слаби пожари", като цивилните продължават да плащат цената за това.

Той отново призова за спазване на решенията на Международния съд за ивицата Газа и предупреди, че разрастването на еврейските селища на окупирания от Израел Западен бряг заплашва да обезсмисли решението на конфликта с две държави.

Генералният секретар на ООН осъди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна като явно нарушение на Устава на ООН.

Повтаряйки отдавнашните призиви за реформа на Съвета за сигурност на ООН, той определи продължаващата липса на постоянно представителство на Африка като "несправедлива и неоправдана", предвид факта, че този орган с 15 членове е бил създаден в една коренно различна геополитическа епоха.

Изтъквайки пропастта между рекордното световно богатство и милиардите хора, които все още нямат достъп до храна, чиста вода, образование и здравеопазване, Гутериш заяви, че неравенството е не просто икономически проблем, а въпрос на власт над възможностите, ресурсите и правото на самоопределение.

Той потвърди своята отдавнашна позиция, че международната финансова система оставя развиващите се страни смазани от дългове, докато те са изправени пред климатични бедствия, за които имат минимален принос.

"Равенството не е мечта, то е решение", каза в заключение Антонио Гутериш.

Дир.бг