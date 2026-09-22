"Който спечели при суперинтелекта, печели... Това е групата победител". С тези думи президентът на САЩ Доналд Тръмп зададе глобалната рамка на бъдещето пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк по време на 81-вата Асамблея на организацията. В лидерското си обръщение той посочи как гледа на войните в Иран, в Украйна, както и на мерките за регионална сигурност в Западното полукълбо. Речта на американския лидер очерта официалната стратегия на Белия дом спрямо съюзниците от НАТО, бюджета на международните структури и конкуренцията с Пекин.

Той постави темата за технологиите в центъра на политическия дебат часове преди да излезе пред ООН. В социалната си мрежа "Трут сошъл" вчера Тръмп написа: "Същите хора, които твърдяха: "Всички ще сме мъртви след дванайсет години заради глобалното затопляне" - термин, който впоследствие бе "прекръстен" на "климатични промени", тъй като планетата се охлаждаше, а не се затопляше, и никой не умря - са същите, които сега говорят, че изкуственият интелект ще ни погуби, че роботите ще ни нападнат и че всичко е катастрофа. Това е още по-голяма измама дори от онези с "Русия, Русия, Русия", "Украйна, Украйна, Украйна, Украйна" и климатичните промени! Който спечели надпреварата при изкуствения интелект, той печели всичко! В момента ние водим пред Китай и всички останали, и аз ще запазя това положение! Няма да възпирам растежа на нещо, което ще бъде по-значимо от Индустриалната революция или от самия интернет. Ще подходим внимателно - затова разполагаме с Министерството на правосъдието и други правоприлагащи органи, които ще овладеят ситуацията, ако се наложи, но аз ще насърчавам единствено изкуствения интелект или по-точно СИ (суперинтелекта)!".

От трибуната на ООН президентът потвърди тази линия и разпореди понятието "суперинтелект" да замени "изкуствен интелект" във всички документи на американската администрация. По думите му досегашното название омаловажава технологията и създава погрешна представа за нейната същност. Държавният глава отхвърли плановете за международен регулаторен контрол върху сектора. "Който спечели при суперинтелекта, печели. Това е групата победител", заяви Тръмп с уверение за американско предимство пред Китай.

Значителна част от речта беше насочена към отношенията с Иран. Президентът представи данни за операциите "Среднощен чук" и "Епична ярост", довели до потапянето на 159 бойни кораба, поразяване на радарни инсталации и заводи за ракети и дронове. Тръмп посочи, че Вашингтон избира между дипломатическа сделка и пълно военно унищожение на ислямската република. Според него споразумение може да бъде сключено непосредствено след междинните избори за Конгрес през ноември при категоричен отказ от иранска ядрена програма.

Още при пристигането си в централата на Организацията на обединените нации в Ню Йорк за началото на общите политически дебати, Доналд Тръмп заяви, че посланието му към руския президент Владимир Путин е било "да сложи край на войната" в Украйна. В речта след това американският лидер изрази очакване за бърз дипломатически напредък между двете страни. Държавният глава аргументира позицията си с тежките загуби от двете страни на фронта, възлизащи по негови данни на около 25 000 загинали на месец. Доналд Тръмп обърна внимание на новия закон, предложен от покойния вече сенатор Линдзи Греъм, и по-късно гласуван. Той дава широки правомощия за засилване на икономическите санкции срещу Москва.

Тръмп изказа признание и към първата дама Мелания Тръмп за работата по връщането на украински и руски разселени деца при техните семейства.

В изказването си президентът е похвали, че има водеща роля в прекратяване на осем въоръжени сблъсъка от началото на мандата си. Тръмп спомена три основни инструмента за въздействие - лични контакти, търговските преговори и заплахата от мита. По отношение на постигнатите споразумения държавният глава заяви: "Сред тях са условията за мир между Камбоджа и Тайланд, Косово и Сърбия, ДР Конго и Руанда, Пакистан и Индия, Армения и Азербайджан и, разбира се, войната в Газа, където осигурихме връщането на всички заложници, както живите, така и загиналите". И допълни: "Близо 30 държави се присъединиха към Съвета за мир под мое председателство, и сме благодарни на тези страни за предоставянето на милиарди долари за възстановяване и изпращането на сили за сигурност". По темата за Южна Азия президентът цитира писмо от премиера на Пакистан с признание, че Тръмп е отговорен за "спасяването на 30 милиона човешки живота и вероятно много повече".

В частта за регионалната сигурност Белият дом декларира готовност за употреба на военна сила при външни рискове в Западното полукълбо. Тръмп даде пример с операцията в Каракас с ареста на Николас Мадуро, последван от петролно споразумение за 65 милиарда барела. Президентът посочи и договора с Дания за контрол върху сигурността и изграждане на две стратегически военни бази в Гренландия. Той за проеден път настоя Мексико да ликвидира наркокартелите, третирани от САЩ като терористични организации, и предрече политически крах на управлението в Хавана.

По време на изказването му кубинската делегация напусна пленарната зала.

Спрямо европейските съюзници в НАТО Доналд Тръмп призова за увеличаване на отбранителните разходи от 2 на 5% от БВП. По адрес на ООН президентът отчете съкращаване на американските средства за бюджета с 15 процента за 2026 г. и премахване на 4000 административни длъжности.

Президентът на САЩ за пореден път отхвърли юрисдикцията на Международния наказателен съд:

"Съединените щати са твърдо против излязлата извън контрол институция, известна като Международен наказателен съд. Никога няма да позволим американски военнослужещи или други лица да бъдат разследвани или съдени в показни процеси от антиамерикански трибунал без юрисдикция над нас. Призовавам всички страни членки на МНС незабавно да се оттеглят официално от тази институция извън закона".

В социално-икономически план държавният глава изтъкна намаляване на бедността и спад на градската престъпност в страната. Президентът обяви привлечени инвестиции за 21 трилиона долара при официална статистика от 11,2 трилиона на интернет страницата на Белия дом.

Преди влизането си в залата за дебатите Доналд Тръмп реагира на въпрос на кореспондентката на СиЕнЕн Кейтлан Колинс с думите "Нямате място тук" на фона на задаващите се съдебни дела с водещи американски медии, взаимния бойкот и обявения старт на нови информационен канал на Доналд Тръмп - "Тръмп ТВ".

Дир.бг