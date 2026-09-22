САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурност на полуавтономната датска арктическа територия в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че съгласно споразумението Вашингтон ще изгради две "много големи военни бази" на арктическия остров. "Веднага ще започнем да развиваме значително военно присъствие на съответните места. Ще изградим две много големи военни бази", заяви американският президент.

Той добави, че след подписването на споразумението САЩ ще имат много по-сигурни отношения с Гренландия и суверена ѝ - Кралство Дания.

Съгласно споразумението се забранява на всяка страна, която не е член на ЕС или НАТО да има контрол в стратегически сектори на територията на Гренландия, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

"С оглед на заплахите за националната сигурност и обществения ред, породена от все по-големите усилия на противниците да разширят влиянието и контрола си в Гренландия, страните се споразумяха, че на държави или инвеститори от държава, която не е член нито на НАТО, нито партньор на НАТО, нито държава член на ЕС, няма да бъде разрешено да упражнява контрол, значително влияние или да има достъп до непублична информация, която би могла да представлява заплаха за националната сигурност или обществения ред в строго поверителни сектори или дейности на територията на Гренландия", гласи член 10 от споразумението.

Подписаното споразумение ще засили колективната сигурност, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в "Екс".

Той отбеляза, че по-голямата безопасност на Арктика и на Северния Атлантик е от съществено значение както за Европа, така и за Северна Америка.

Жизненоважно е да поддържаме алианса на НАТО силен в Арктика, където той има да изиграе решаваща роля, каза на свой ред гренландският премиер Йенс-Фредерик Нилсен.

Споразумението, подписано представлява "положителна стъпка" за арктическата сигурност, коментира председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

"Това е положителна стъпка към трансатлантическо сътрудничество и сигурност в Арктика на основата на суверенитета, териториална цялост и правото на гренландците на самоопределение", написа той в "Екс".

Дир.бг