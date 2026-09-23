2,56 промила алкохол в издишания въздух отчете дрегерът при проверка на 32-годишен шуменец, шофирал из града, съобщиха от полицията.

Пияният мъж, карал лек автомобил Сеат с шуменска регистрация и около 00:45 часа днес е спрян от екип на охранителна полиция на кръстовището на бул. “Симеон Велики“ и ул. “Алеко Константинов“.

Шофьорът бил във видимо нетрезво състояние. Тестван е с дрегер и са отчетени 2,56 промила.

ал в кръвна проба за анализ. Задържан е за срок до 24 часа в РУ - Шумен.

Автомобилът, собственост на 46-годишен мъж от Шумен, не е иззет. За извършено престъпление по чл. 343 „Б“ ал. 1 от НК.

ШУМ.БГ