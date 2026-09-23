"България заприлича на Лас Вегас" заради агресивната реклама и осветените витрини на казината и игралните зали. Затова се въвежда на практика пълна забрана на рекламата на хазарт. Това съобщи премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание.
"Ще бъде запазена единствено възможността за реклама, свързана с подкрепа на спорта - върху спортни екипи и спортни съоръжения", уточни той. "Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата", заяви още премиерът.
Ще бъдат забранени и силните светлини по витрините на казината и игралните зали.
Правителството предвижда и нов подход към облагането на хазартната дейност. Ще се облага реалният финансов резултат, като едновременно с това ще бъде въведен по-строг контрол за пресичане на опитите за пране на пари и укриване на данъци.
Цялото игрално оборудване ще трябва да бъде свързано с НАП в реално време. Така приходите и резултатите от хазартната дейност ще могат да бъдат проследявани директно от данъчната администрация.
Предвижда се и съществено увеличение на налога върху онлайн хазарта, като част от приходите ще бъдат насочвани към спорта и образованието.
Новите правила ще важат и за чуждестранните оператори, които имат лиценз за работа в България. Те ще трябва да се регистрират като финансови дейности в страната. "Който оперира на българския пазар и печели от него, ще се отчита тук, ще плаща данъци тук и ще подлежи на пълен контрол от българската държава", заяви Радев.
В момента рекламата на хазарт в България не е изцяло забранена. От 2024 г. Законът забранява рекламата в телевизионни и радио програми, на обществени места, във вестници и списания, както и в електронни медии и интернет страници.
Оставени са обаче няколко изрично разрешени форми:
- Външни билбордове - рекламата е допустима, ако съоръжението е на най-малко 300 метра от училища, висши училища, читалища, детски площадки, ученически и студентски общежития и обекти за социални услуги за деца.
- Реклама върху спортни екипи и спортни съоръжения - това е една от формите, за които законът допуска реклама при определени условия.
Има и специално изключение за тиражите на Българския спортен тотализатор и тяхното анонсиране по радио и телевизия. Законът допуска и определени форми на обозначаване на лицензирани казина и игрални зали, което не е равнозначно на свободна рекламна кампания.
Премиерът обяви и предстоящи промени в Наказателния кодекс, с които митническите нарушения ще бъдат криминализирани. До момента те се третират като административни нарушения. "Казано накратко: затягаме митническия контрол, а контрабандата става тежко престъпление", заяви Румен Радев.
Според него промените са насочени към една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност - пренасянето на стоки през външните граници на ЕС в ущърб на европейските и националните финанси.
Наказателната отговорност ще обхване не само контрабандистите и лицата, които им съдействат при митническото оформяне, но и т.нар. "чиновници на повикване" от митническата администрация, които съзнателно си затварят очите за нарушения.
"Всяка информация, която умишлено е манипулирана с цел отклоняване на ресурси от европейските и националните финанси, ще бъде третирана като престъпление", предупреди премиерът Румен Радев.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Само спорта ще можа да рекламира хазарта. Браво. Айде Бербо сега вече легално да почва пак да агитира младежите да залагат онлайн.
Анонимен
Ще стане без наелонови торбички, ама може ако са без дръжки...
Анонимен
Не се разбира ясно , въобще ли се забранява рекламата за хазарта или има пак вратички за някои лицензирани игрални зали . Така се разбира ! Билбордовете , също ще рекламират , на 300 м. от училища , висши учебни заведения и по спортните екипи . Това са все вратички !
Анонимен
"От 2024 г. Законът забранява рекламата в телевизионни и радио програми, на обществени места, във вестници и списания, както и в електронни медии и интернет страници."
Да си призная вестници и списания не съм си купувал скоро, но в интернет не липсват.