"България заприлича на Лас Вегас" заради агресивната реклама и осветените витрини на казината и игралните зали. Затова се въвежда на практика пълна забрана на рекламата на хазарт. Това съобщи премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание.

"Ще бъде запазена единствено възможността за реклама, свързана с подкрепа на спорта - върху спортни екипи и спортни съоръжения", уточни той. "Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата", заяви още премиерът.

Ще бъдат забранени и силните светлини по витрините на казината и игралните зали.

Правителството предвижда и нов подход към облагането на хазартната дейност. Ще се облага реалният финансов резултат, като едновременно с това ще бъде въведен по-строг контрол за пресичане на опитите за пране на пари и укриване на данъци.

Цялото игрално оборудване ще трябва да бъде свързано с НАП в реално време. Така приходите и резултатите от хазартната дейност ще могат да бъдат проследявани директно от данъчната администрация.

Предвижда се и съществено увеличение на налога върху онлайн хазарта, като част от приходите ще бъдат насочвани към спорта и образованието.

Новите правила ще важат и за чуждестранните оператори, които имат лиценз за работа в България. Те ще трябва да се регистрират като финансови дейности в страната. "Който оперира на българския пазар и печели от него, ще се отчита тук, ще плаща данъци тук и ще подлежи на пълен контрол от българската държава", заяви Радев.

В момента рекламата на хазарт в България не е изцяло забранена. От 2024 г. Законът забранява рекламата в телевизионни и радио програми, на обществени места, във вестници и списания, както и в електронни медии и интернет страници.

Оставени са обаче няколко изрично разрешени форми:

- Външни билбордове - рекламата е допустима, ако съоръжението е на най-малко 300 метра от училища, висши училища, читалища, детски площадки, ученически и студентски общежития и обекти за социални услуги за деца.

- Реклама върху спортни екипи и спортни съоръжения - това е една от формите, за които законът допуска реклама при определени условия.

Има и специално изключение за тиражите на Българския спортен тотализатор и тяхното анонсиране по радио и телевизия. Законът допуска и определени форми на обозначаване на лицензирани казина и игрални зали, което не е равнозначно на свободна рекламна кампания.

Премиерът обяви и предстоящи промени в Наказателния кодекс, с които митническите нарушения ще бъдат криминализирани. До момента те се третират като административни нарушения. "Казано накратко: затягаме митническия контрол, а контрабандата става тежко престъпление", заяви Румен Радев.

Според него промените са насочени към една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност - пренасянето на стоки през външните граници на ЕС в ущърб на европейските и националните финанси.

Наказателната отговорност ще обхване не само контрабандистите и лицата, които им съдействат при митническото оформяне, но и т.нар. "чиновници на повикване" от митническата администрация, които съзнателно си затварят очите за нарушения.

"Всяка информация, която умишлено е манипулирана с цел отклоняване на ресурси от европейските и националните финанси, ще бъде третирана като престъпление", предупреди премиерът Румен Радев.

Дир.бг