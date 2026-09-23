Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до НАП сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от Делян Пеевски, съобщават от пресцентъра на МВР.

И поясняват, че сигналът е във връзка с публични изказвания на народния представител в петък, отразени на официалния сайт на политическата формация. Там е посочен дословно следният цитат: "На въпрос за това от кого са плащани полетите му, Делян Пеевски беше категоричен: Аз и моето семейство! Казвам го ясно - за всичко имам документи. Аз и моето семейство сме платили моите полети."

Във връзка с информацията, с която разполага МВР, че стойността на въпросните разходи е 5 милиона евро на базата на 36 фактури, министърът очаква НАП да провери действителния размер на извършените от Пеевски плащания за самолетни полети и други свързани с тях разходи; периода, през който са извършени тези разходи; източника и произхода на средствата, с които са заплатени; наличните декларирани от депутата доходи за съответните данъчни периоди; както и съответствието между декларираните доходи, наличното имущество и направените разходи.

В сигнала си министър Демерджиев посочва още, че трябва да бъде извършена и проверка дали средствата представляват доходи, подлежащи на деклариране и облагане по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дали те са извършени лично или са заплатени от трето лице.

Целта е да бъде установен действителният размер на плащания за самолетни полети, както и да бъде проверен произходът на тези средства и да се направи съпоставка между установените разходи, имущественото състояние и декларираните доходи за съответните данъчни периоди, добавят от МВР.

В края на миналата седмица Демерджиев заяви на брифинг в МС, че има връзки между полетите на Пеевски, парите за мантинели и обект на Владислав Горанов от ГЕРБ.

"Дружества, ангажирани с доставката на мантинели, са отклонявали средства в "дружество касичка", което от своя страна е плащало полети на председателя на ДПС Делян Пеевски", коментира тогава Демерджиев.

"Това "дружество касичка" генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на Делян Пеевски. Стойността на полетите е над 5 млн. евро", посочи Демерджиев.

Малко след това твърденията на вътрешния министър коментира и Пеевски.

"Демерджиев, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредният епизод на "Демерджиев Пикчърс" - измислици, измислици, измислици. Още днес сигнализирам прокуратурата за всичко, което ме набеди Иван Демерджиев", заяви Пеевски в кулоарите на парламента.

Дир.бг