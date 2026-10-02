Българският национален отбор по футбол замина за Рейкявик за първата от двете си срещи като гост в Лигата на нациите. На самолета се качиха всички 25 футболисти без проблеми с контузени.

Напусналият заради мускулно разтежение централен защитник Теодор Иванов единствен е със здравословен проблем и отпадна от първоначалния списък, а мястото му зае нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев.

Никой от ръководството или от футболистите на тима не говори на летището тази сутрин.

Нашите търсят измъкване от последното място в групата след актив от 1 точка в първите два мача, които бяха домакински - загуба с 1:2 от Люксембург и равенство 0:0 срещу Естония.

Сега начело е Атанас Рибарски, който до момента водеше юношите до 19 години. Той разкри, че е получил обаждане от президента на БФС Георги Иванов да поеме първия отбор по време на прибирането си от турнир в Сърбия.

Мачът с Исландия е в събота от 19:00 часа и ще се излъчва пряко по MAX One.

Дир.бг