37-годишен мъж от Шумен е задържан за кражби. При обиск в жилището му са намерени и наркотици, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Шуменецът е задигнал множество инструменти от строителен обект в града и дървени маси и столове от заведение за бързо хранене.

Работата по случая е започнала след сигнал за взломна кражба, постъпил в полицията на 30 септември. Съобщено е, че за времето от 15,30 часа на 29 септември до сутрешните часове на следващия ден неизвестен проникнал след взлом на врата на помещение, пригодено за склад, на пл. „Освобождение“ в Шумен. Извършил кражба на 26 акумулаторни инструмента от различни марки, 16 акумулаторни батерии и други вещи.

Криминалисти влезли в дирите на 37-годишен шуменец, криминално проявен с кражби. При проверка в жилището му намерили откраднатите инструменти. Там намерили и дървени столове и маси, за които в полицията имали сигнал, че са от заведение на ул. „Ген. Скобелев“ в Шумен.

При претърсването в жилището на шуменеца криминалистите открили и около 2 грама „марихуана“ и около 6 грама метамфетамин.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа в РУ - Шумен. Работата по документиране на образуваното досъдебно производство продължава под надзора на прокуратурата, уточниха от полицията.

ШУМ.БГ