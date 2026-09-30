Над 150 служители на администрацията на Община Шумен са подписали протестна декларация, в която настояват общинските съветници утре да приемат местния бюджет, в който е заложен 10-процентен ръст на възнагражденията им.

Текстът на декларацията бе прочетен днес в пресклуба на БТА, където четирима общински служители дадоха брифинг.

„Това увеличение е важно за хората, които ежедневно изпълняват своите задължения и осигуряват функционирането на общинските услуги и администрация. При неприемане на бюджета тази възможност остава блокирана, което на практика води до замразяване на трудовите възнаграждения и поставя служителите в ситуация на несигурност относно доходите им“, се казва в текста на декларацията.

Служителите подчертаха, че средната работна заплата в общинската администрация в момента е едва 800 евро, което създава трудности с намирането и задържането на подготвени специалисти в много от направленията.

„Дочуваме, че правителството ще излезе с решение за замразяване на доходите за 3 години. Сами разберете, ако този момент бъде изтърван, тези 10%, ако не се начислят върху трудовите възнаграждения на работниците и служителите, за догодина положението ще става още по-тежко относно доходите и покупателната способност на хората“, каза главният експерт „Младежки дейности, спорт и туризъм“ в Общината Даниел Даулов.

На въпрос на ШУМ.БГ готови ли са служителите за някакви протестни или стачни действия в случай на неприемане на бюджета за 2026 година Даулов заяви, че ако такива бъдат предприети, това би означавало да се парализира града. „Най-лесно да изкараш хората и затваряме общината и всичко приключва, но не искаме да се стига до такъв неприятен факт“, каза той.

Главният експерт по “Отбранително-мобилизационна подготовка” Валентин Николов призова общинските съветници да гласуват не под диктата на партийните централи, а със сърцето си като шуменци.

Протестната декларация е била обсъдена и подписана от присъствалите на събрание на 19 септември 150 души, но реално тя се подкрепя от всички над 230 служители на администрацията.

ШУМ.БГ