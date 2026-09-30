Над 150 служители на администрацията на Община Шумен са подписали протестна декларация, в която настояват общинските съветници утре да приемат местния бюджет, в който е заложен 10-процентен ръст на възнагражденията им.
Текстът на декларацията бе прочетен днес в пресклуба на БТА, където четирима общински служители дадоха брифинг.
„Това увеличение е важно за хората, които ежедневно изпълняват своите задължения и осигуряват функционирането на общинските услуги и администрация. При неприемане на бюджета тази възможност остава блокирана, което на практика води до замразяване на трудовите възнаграждения и поставя служителите в ситуация на несигурност относно доходите им“, се казва в текста на декларацията.
Служителите подчертаха, че средната работна заплата в общинската администрация в момента е едва 800 евро, което създава трудности с намирането и задържането на подготвени специалисти в много от направленията.
„Дочуваме, че правителството ще излезе с решение за замразяване на доходите за 3 години. Сами разберете, ако този момент бъде изтърван, тези 10%, ако не се начислят върху трудовите възнаграждения на работниците и служителите, за догодина положението ще става още по-тежко относно доходите и покупателната способност на хората“, каза главният експерт „Младежки дейности, спорт и туризъм“ в Общината Даниел Даулов.
На въпрос на ШУМ.БГ готови ли са служителите за някакви протестни или стачни действия в случай на неприемане на бюджета за 2026 година Даулов заяви, че ако такива бъдат предприети, това би означавало да се парализира града. „Най-лесно да изкараш хората и затваряме общината и всичко приключва, но не искаме да се стига до такъв неприятен факт“, каза той.
Главният експерт по “Отбранително-мобилизационна подготовка” Валентин Николов призова общинските съветници да гласуват не под диктата на партийните централи, а със сърцето си като шуменци.
Протестната декларация е била обсъдена и подписана от присъствалите на събрание на 19 септември 150 души, но реално тя се подкрепя от всички над 230 служители на администрацията.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
еми махнете се от общината и си намерете работа като нас за 800 евро и нека ви я увеличи шефа ви! Оставете тази хранилка общината. Оставете кмета слънце да огреее
шуменец
Замаразяването за 3г. да е за столицата, там заплатите са двойни на тукашните. А тук да се замразят заплатите ни за 2г., но не повече.
Анонимен кмет
може ли да дарите заплатите за асфалтиране на пътя за Мараш, Салманово и Радкото, че всеки ден пътува ученически автобус през опасните дупки.
Реалност
Ако общинските служители излязат на свободния трудов пазар ще умрат от глад....аз лично,не бих взел човек с подобна биография в моята фирма
Анонимен
На замразени мозъци и 800 евро са много ! Ако сте толкова кадърни излезте на свободния пазар и се докажете ! Ама комунист читав де си виждал !
Анонимен
"Главният експерт по “Отбранително-мобилизационна подготовка”
Каква е тази измислена длъжност??? Я бързо закривайте позицията и го уволнявайте тоя човек.
Анонимен
Общински съветник не е професия и не трябва да получава заплата. Както едно време депутатите се събираха от време на време само да гласуват, през останалото време си работеха кой каквато професия има.
Varg
Никакво увеличение на и без това несправедливо високите ви заплати.
Данъкоплатец
Призовавам да спестим малко общински разходи и да закрием цялото ЗВЕНО "ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА", а пенсионираните военни в него да се преквалифицират в охранители и да спрат да взимат и заплата, и пенсия