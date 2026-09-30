Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба с тримесечно предизвестие. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО) след запитване.

От военното ведомство засега не посочват какви са мотивите за решението на Ефтимов. Не е обявено и кой би могъл да го наследи на поста след изтичането на предизвестието.

Емил Ефтимов е началник на отбраната от 30 март 2020 г. Той заема най-висшата професионална военна длъжност в Българската армия повече от шест години.

Адмиралът е завършил Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров". Специализирал е във Военноморската академия на Руската федерация, Военноморския колеж в Нюпорт, САЩ, както и в редица курсове за висши офицери в рамките на НАТО.

По време на мандата си като началник на отбраната Ефтимов представляваше България в срещи на най-високо военно равнище в НАТО и участваше в обсъжданията на въпросите, свързани с колективната отбрана и сигурността на страната.

За службата си той е носител на редица български и чуждестранни отличия. Сред тях са наградният знак на Министерството на отбраната "За вярна служба под знамената" и почетният знак на Министерството на отбраната "Свети Георги".

Ефтимов е удостоен и с висши чуждестранни отличия за приноса си към военното и отбранителното сътрудничество.

Рапортът за освобождаване от военна служба не означава, че адмиралът напуска поста незабавно. До изтичането на тримесечния срок той продължава да изпълнява задъл.женията си, освен ако не бъде взето друго решение по установения ред.

През август президентът Илияна Йотова подписа укази за три смени на върха във въоръжените сили.

Дир.бг