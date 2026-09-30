Шесткратният шампион Новак Джокович започна с успех участието си на тенис турнира от сериите ATP 500 в Пекин.

39-годишният легенда, който е шести в основната схема, победи Нуно Боржеш от Португалия с 6:3, 7:6(2) за час и 52 минути на корта.

С един пробив в първия гейм и след убедително представяне в тайбрека за втория, бившият номер 1 в света си осигури комфортен успех срещу португалеца, с когото се беше срещал само веднъж в миналото - през ноември миналата година, когато също го победи в два сета.

Така носителят на 24 титли от Големия шлем вече има 30 успеха и нито едно поражение на турнира в Пекин, въпреки че последното му участие там дойде преди повече от десет години, когато за последно триумфира с титлата през 2015-а. Джокович спечели турнира в китайската столица през 2009-а и 2010-а, а между 2012-а и 2015-а стана шампион четири пъти подред.

С този успех Ноле прекъсна серия от три поредни загуби, претърпяни от Яник Синер на "Уимбълдън", Аугустин Тиранте в Синсинати и Мариано Навоне на US Open.

Съперник на Джокович във втория кръг ще бъде участващият с "уайлд кард" представител на домакините Бу Юнчаокете, който надигра Хуан Серундоло (Аржентина) с 6:2, 5:7, 6:4 за два часа и 20 минути.

Дир.бг