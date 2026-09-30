Политическата криза в Румъния продължава. Номинираният за премиер Зигфрид Мурешан не успя да събере мнозинство за предложения от него кабинет след днешното гласуване в парламента, съобщава БНТ.

"За" правителството на Мурешан гласуваха едва 182 депутати при нужни 233 гласа. То беше подкрепено от Национално-либералната партия (НЛП), Съюз за спасение на Румъния (ССР) и Демократичния съюз на унгарците в Румъния (ДСУР) - трите партии, които влизат в състава на отстраненото с вот на недоверие правителство на Илие Боложан.

Кабинетът получи 182 гласа "за" и 15 "против" при необходими за встъпването му в длъжност 233 положителни вота. На заседанието присъстваха 321 парламентаристи, от които гласуваха 197. Парламентаристите от крайнодесния Алианс за обединение на румънците (АУР) не присъстваха в залата, а тези от СДП присъстваха, но не гласуваха, отбелязва агенция Аджерпрес.

От своя страна Зигфрид Мурешан коментира, че партиите, които са предизвикали политическата криза, днес са избрали да я удължат, визирайки двете най-големи парламентарни сили - СДП и АУР, които свалиха кабинета на Боложан с вот на недоверие през май.

"Днес в парламента на Румъния дойдохме с решение за прекратяване на политическата криза и видяхме, че партиите, които я започнаха, гласуваха днес за продължаването й. Чакаме да видим от страна на президента на Румъния кои са следващите стъпки", заяви евродепутатът пред журналисти в парламента.

Той благодари на НЛП, ССР и ДСУР "за професионализма и сериозността им", като посочи, че трите партии са завършили в много кратък срок "една конкретна реформаторска програма за модерна, силна, просперираща, демократична и сигурна Румъния".

"Ние ще продължим да се борим за реформите, които хората очакват", подчерта още той.

Очаква се президентът Никушор Дан да направи нова номинация за премиер.

Дан заяви още вчера, че не възнамерява да разпусне парламента и предизвика предсрочни парламентарни избори.

Теоретично президентът би имал конституционното право да го направи след като днес румънският парламент отхвърли втора номинация за премиер.

Северната ни съседка е без редовно правителство от 5 май.

Румъния има спешна нужда от правителство с пълни правомощия, което да смени погрешната посока, заяви лидерът на румънската Социалдемократическа партия (СДП) Сорин Гриндяну след неуспешния вот на доверие към предложеното от евродепутата Зигфрид Мурешан правителство, включващо три десноцентристки партии, предадоха Аджерпрес и БТА.

"Готови сме да се ангажираме с възстановяването на Румъния", написа на страницата си във Фейсбук лидерът на най-голямата парламентарна сила след парламентарния вот.

Това е второто отхвърлено от румънския парламент правителство, откакто страната изпадна в политическа криза след свалянето на кабинета на Илие Боложан на 5 май.

Според Конституцията на страната отхвърлянето на две правителства в рамките на 60 дни дава възможност на президента да разпусне парламента и да свика предсрочни избори, което обаче не е задължително и зависи от решението на държавния глава.

Вчера президентът Никушор Дан отново заяви, че "предсрочни избори не са решение". Очаква се той да свика нови консултации с политическите партии за определяне на нова номинация за премиер, посочват медиите в страната.

Дир.бг