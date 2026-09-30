На 01.10.2026 г., в продължение на половин час - от 11:00 до 11:30 ч., ще бъде проведен национален тест на системата BG-ALERT, съобщиха на едноименната страница.

Тестът няма да е свързан с реална опасност или извънредна ситуация.

Целта му е проверка функционирането на всички компоненти на системата, като ще се използва специално предвидения канал за тестове.

"Каналът за тестове подлежи на управление от Вашето устройство. Ако желаете да получавате тестови съобщения, моля уверете се, че тестовият канал е активиран", допълват оттам.

Дир.бг