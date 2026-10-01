Първата екзекуция на жена в американския щат Тенеси от 200 години насам се провали, след като опитът 50-годишната Криста Пайк да бъде умъртвена с две инжекции с пентобарбитал се оказа неуспешен, съобщиха световните агенции, като се позоваха на изявление на адвоката на осъдената.

Опитът ѝ за екзекуция се е състоял в затвора с максимална сигурност "Ривърбенд" в Нашвил около 20 часа местно време в сряда.

На осъдената на смърт са дадени две дози пентобарбитал, а завесата в стаята за свидетели е била спусната два пъти. Накрая свидетелите и репортерите са били помолени да напуснат.

Защитата на Криста Пайк е подала спешно искане за спиране на екзекуцията, заявявайки: "Г-жа Пайк е загубила съзнание, но все още има сърдечен ритъм и хърка отчетливо." Един от адвокатите ѝ е казал пред Би Би Си, че 50-годишната затворничка е транспортирана в болница и й "се прилагат животоспасяващи мерки".

"Тази вечер щатът Тенеси за пореден път не успя да извърши законна екзекуция. Не се радваме, че сме прави, но опасенията ни се оказаха верни: труден достъп до вените, спукани вени, разграден пентобарбитал, липса на спешна медицинска помощ, когато нещата неизбежно се объркат, всичко това под протокол, който остава забулен в тайна", се казва в разпространеното изявление на адвокатите на затворничката.

Криста Пайк е била на 18 години, когато през 1995 година заедно с приятеля й са отнели живота на 19-годишната Колийн Слемър. Двете момичета са били съученички, а мотивът за жестокото престъпление е ревност.

Криста примамила Колийн на уединено място, където била измъчвана и убита, а върху тялото й бил издълбан сатанински символ.

Пайк не отрича вината си, но нейните адвокати твърдят, че смъртната присъда не е подходяща за престъпление, извършено на тази възраст от тийнейджър с нелекувани психични заболявания след детство, изпълнено с брутално сексуално насилие и пренебрегване.

Майката на жертвата пък настоява смъртоносната инжекция да бъде приложена, казвайки, че е чакала десетилетия, за да види присъдата на Криста изпълнена.

""Всеки път, когато си помисля за това, си мисля за Колийн, която е изпитала тези мъки и се е опитвала да стане и да бяга", каза Мей Мартинес.

Дир.бг