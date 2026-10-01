Полетите ми са платени от семейството ми, а темата за мантинелите е изключително неудобна за правителството.

Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски пред журналисти в кулоарите на парламента. Според него "министър Демерджиев не иска да разкрие истината за тези полети."

"Изслушването на вътрешния министър бе пълна загуба на време. Нищо не се каза, това беше и поводът министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев да дойде и по друга тема да отбие номера с мантинелите", коментира още Пеевски.

Лидерът на ДПС говори пред медиите, докато вътрешният министър Иван Демерджиев още беше в Народното събрание, където дойде, за да бъде изслушан по убийството на бизнесмена Илиян Филипов. В началото на пленарния ден по предложение на "Прогресивна България" дневният ред на депутатите бе променен и бе включена точка за изслушване на министъра на вътрешните работи. От ДПС настояваха Демерджиев да говори и по темата с полетите на Пеевски, която бе в първоначалния план на депутатите, но това предложение бе отхвърлено.

Делян Пеевски обясни, че след изслушването на Демерджиев за криминалния случай в Пловдив неговите колеги ще покажат пред журналисти връзката на това правителство, финансовия министър с фирмите за мантинелите.

Интересни връзки има и за съветници в кабинета на премиера, които са чести гости на един от тези производители на мантинели, заради които загиват толкова хора, каза Пеевски, цитиран от БТА. Той допълни, че е "хубаво е да си направите разследвания по ловни стопанства какви запои е имало".

Изводът на Пеевски е, че вътрешният министър Иван Демерджиев не иска истината за полетите.

"Дотук се казва, че някой ми ги е платил. Полетите аз и моето семейство сме заплатили. На никого не дължа обяснения, Демерджиев извлече огромни лъжи, че са платени от фирма - нека да докаже, че са платени от тази фирма", каза той. На пресконференция на 18 септември министър Демерджиев заяви, че четири фирми са монополизирали производството на мантинели, отклонявали пари към "дружество касичка", което плащало полетите на Делян Пеевски.

Това е един популизъм, защото отклоняват темите от истинските теми на българското общество. Хората изнемогват, цените отидоха в космоса, където казах, че трябва той да отиде и може би отгоре ще види цените. Горивата, храните, услугите са нечовешки за българските граждани. Отвличат вниманието с лъжи, каза още лидерът на ДПС.

Дир.бг