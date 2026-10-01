Водопроводчик, зъболекар и други пътници са приветствани като герои след драматичния инцидент по време на полет от Дубай до Тел Авив.

Зъболекар и други пътници са се борили с агресивния втори пилот на самолета на "Флайдубай". Водопроводчик е поел управлението на машината, докато тя е пикирала към пустинята.

Това се е случило, след като капитанът успял да отвори вратата на пилотската кабина, докато нападателят продължавал да му нанася удари. Така се стигнало до спасяването на всички 174 души на борда на самолета, летял към Израел, съобщава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби заяви по повод на разигралия се вчера инцидент, че "Холивуд не е достатъчно креативен, за да измисли истории като тази!"

Днес все още без отговори останаха много въпроси относно случилото се вчера в небето над Саудитска Арабия. Но историята за обикновените хора, спасили самолета на "Флайдубай" от катастрофа, бързо се превърна в легенда.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху сърдечно прегърна вчера водопроводчика Янив Хаюн малко след пристигането на пътниците в Тел Авив и го нарече "герой, който е спасил живота на много хора". "Той може да помогне и на вас, горещо го препоръчвам!", добави Нетаняху в Екс, правейки по този начин реклама на водопроводчика.

Хаюн е сред няколкото израелци, предложени за президентската награда за граждански героизъм, а индийският пилот Смит Мачхар, който отблъсна жестока атака на втория си пилот, беше похвален от индийския премиер Нарендра Моди като "герой".

Много от подробностите станаха известни впоследствие, след като пътниците, повечето от които израелци, се завърнаха в родината си, посрещнати с аплодисменти и развети знамена.

Хаюн, извинявайки се за окървавената си риза, само минути по-късно вече разказваше на премиера и на журналистите какво се е случило.

Той и останалите почти нямали време да мислят. Пътниците започнали да крещят, след като видели втория пилот да намушква капитана на самолета, а самолетът по маршрута Дубай-Тел Авив започнал рязко да губи височина. Някои пътници били убедени, че ще умрат.

Няколко израелци реагирали, като се втурнали по пътеката между седалките, след като тежко раненият капитан успял да отвори вратата на пилотската кабина. Това било от решаващо значение, тъй като вратите на пилотските кабини обикновено са заключени, за да се предотвратят отвличания на самолети.

Хаюн заявил, че вторият пилот изглежда се е опитвал да повреди управлението на самолета, но той го сграбчил и между двамата започнала борба. Други пътници се включили в борбата. След това Хаюн поел управлението на самолета. Той нямал никаква подготовка за пилотиране на самолет, но си спомнил какво е виждал във филмите.

"Попитах го: "Как разбра какво да направиш?" И той каза: "Ами, аз... гледал съм филми за самолетни катастрофи", разказа Нетаняху пред "Фокс нюз" днес.

Не беше ясно кои от пътниците са имали опит в областта на сигурността, въпреки че военната служба е задължителна за повечето мъже и жени в Израел.

Скоро членове на екипажа, които пътували в самолета, се намесили, за да стабилизират ситуацията. Те подали сигнал за бедствие и започнали да търсят място за кацане.

Хаюн разказал, че двама британски пилоти, седящи на реда пред него, се намесили, за да приземят самолета. Първо единият, а след това другият поели управлението.

Няколкото израелски пътници се борили с втория пилот в продължение на няколко минути, преди да го обезвредят и да завържат ръцете му с кабела от чифт слушалки.

Един от тях - доктор Шота Мусаев, зъболекар - се погрижил за капитана, който изглеждал така, сякаш е загубил много кръв.

"Той просто се молеше през цялото време и поддържаше контакт с мен, а аз се страхувах, че наистина ще го загубим", каза доктор Мусаев.

На видеозапис, заснет от Мусаев и предоставен на АП, се вижда как капитанът лежи на пода на пътническия салон и казва, че го боли главата.

По-късно Мусаев заявил пред журналисти, че той и останалите, които се притекли на помощ, са знаели, че имат само с няколко секунди, преди да настъпи "критично събитие".

Но дори след като вторият пилот бил вързан и обезвреден, пътниците се страхували, че на борда може да има и други нападатели. Те изпратили други хора да обикалят из салона и да следят ситуацията.

"Не знаехме къде ще кацнем. Под нас имаше само пустиня. Страхувахме се, че ни отвеждат във вражеска държава", разказа Хаюн пред журналисти.

"Не знаехме на кого да се доверим. Не знаехме дали пилотът е на наша страна... Започнахме да подозираме дори стюардесите", добави той.

Накрая, приблизително час след като самолетът подал сигнал за бедствие, машината извършила аварийно кацане в Саудитска Арабия.

Dir.bg