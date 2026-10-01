Международните конфликти по всяка вероятност ще продължат, докато светът се променя, но ситуацията ще се подобри, ако "хегемонията на Запада отслабне", заяви днес руският президент Владимир Путин.

"Независимо кой сценарии се развие в глобален мащаб през следващите години, международните конфликти, за съжаление, вероятно ще продължат. Това се дължи по-специално на факта, че фундаменталните промени, които се случват, и възможностите, които се отварят тук, стимулират и подхранват амбициите и готовността за поемане на рискове в името на привидно голяма победа", каза Путин.

"Отговорността за нашето общо бъдеще съвсем не е абстрактен лозунг. Това е набор от практически действия, чиято цел е да не се допусне тласъкът на човечеството до ръба на оцеляването, да се избегне непоправимото", добави той.

Трябва да се избегне катасрофата

Катастрофалните сценарии трябва да бъдат избегнати, каза още Путин и посочи, че е невъзможно да бъдем сигурни, че никога няма да бъдат използвани оръжия за масово унищожение.

"Може ли да бъдем сигурни, че такива оръжия никога няма да бъдат използвани? Разбира се, не. Трябва да имаме предвид това и да го избегнем", заяви той.

Обществото все още не е осъзнало мащаба на предизвикателствата на съвременната реалност, заради които животът се променя.

„Мащабът на вече настъпилите и предстоящите промени е просто огромен и ние сякаш го разбираме. Не случайно сега има толкова много спорове за бъдещето, често с ясно изразен оттенък на тревога заради неопределеността и непредсказуемостта. Но човечеството, макар и да усеща големите промени, все още всъщност не е осъзнало напълно мащаба на предизвикателството, с което се сблъсква“, каза той.

Президентът Путин подчерта, че предизвикателствата, пред които човечеството е изправено сега, означават началото на нова реалност.

„Заплахите и опасностите са тясно преплетени с възможностите и перспективите. При това те са неразделни едни от други“, добави той.

В момента се променя целият живот

„Още веднъж ще подчертая: става дума не само и дори не толкова за промяна на баланса на силите между държавите или за преразпределение на икономическото и технологичното влияние. Всичко това, разбира се, е важно и се случва. Но най-важното е, че промените засягат биологичната и морално-нравствената природа на човека, неговата същност, начина на нашето съществуване, основите на светогледа“, каза той.

Възходът на технологиите

Произтичащите в света промени пораждат множество нови дилеми, с които човечеството досега не се е сблъсквало, каза още Путин. Като един от най-очевидните примери президентът посочи стремителното развитие на изкуствения интелект. По думите му на човечеството тепърва предстои да се научи да живее и работи с тези технологии. Путин отбеляза, че трябва да се оценява влиянието на развитието на изкуствения интелект не само върху техническата и икономическата сфера, но и върху интелектуалното равнище на човечеството, както и върху неговото духовно и културно наследство. По думите му социално-хуманитарните аспекти на разпространението на изкуствения интелект в момента се анализират дори по-внимателно и задълбочено от техническите или икономическите аспекти.

В резултат на конфликти или загуба на контрол над технологичните процеси технологиите извеждат на ново равнище възможностите за всеобщо унищожение, предупреди Путин.

„Технологиите откриват фантастични, в буквалния смисъл на думата, перспективи за преодоляване на проблемите и повишаване качеството на живот. Но същевременно те извеждат на ново равнище възможностите за всеобщо унищожение, за съжаление, в резултат на военни конфликти, бърза деградация на околната среда или загуба на контрол над започнати технологични процеси“, каза той.

Путин подчерта, че започналите технологични процеси повишават тревожността сред хората.

„Такава атмосфера неизбежно предизвиква повишена нервност у хората и обществото, увеличаване на вътрешното напрежение, свързано с несигурността и неразбирането какъв ще бъде утрешният ден“, добави той.

Принципът „има сила - няма нужда от ум“ изглежда е ръководен за някои международни играчи, но това никога не води до добро, предупреди освен това Путин. „Получената по този начин временна печалба може да се превърне в дългосрочни провали, а най-важното - да влоши положението на всички, защото взаимната свързаност на света няма да изчезне“, каза руският президент.

Принципът „има сила — няма нужда от ум“ понякога изглежда като ръководен за някои международни играчи, уверени в собствената си военно-политическа, икономическа и, както им се струва, морална изключителност. От историята прекрасно знаем, че това никога не води до добро“, посочи той.

Президентът на Русия говори и за СССР. Наивността, безгрижието и сляпото доверие към Запада, проявени от късното съветско ръководство, са изиграли разрушителна роля за съдбата на СССР, каза той.

„Сляпото доверие към западните партньори, увереността във възможността за някакви джентълменски споразумения, когато уж е достатъчно да повярваш на думата на някого и да се договориш за нещо. Именно това също изигра лоша шега на Съветския съюз“, посочи Путин.

В ретроспекция става ясно колко разрушителна роля е изиграло това не само за съдбата на СССР, но и за осигуряването на дългосрочна световна стабилност“, каза държавният глава.

Днес.бг