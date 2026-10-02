В София пристигна саркофагът, в който ще бъдат положени костите на цар Самуил. Той ще бъде поставен в южната част на напречния кораб на базиликата "Света София - Божия премъдрост".

Саркофагът е изработен във Велинград по инициатива на Министерството на културата и с благословението на българския патриарх Даниил. Решението за вида му е на Софийската митрополия. Изработката е започнала на 25 септември, като заради кратките срокове работата е извършена за броени дни.

Размерите на саркофага са приблизително 2,30 метра дължина, 90-100 см ширина и 85-90 см височина. Той е проектиран така, че в него да бъде поставен дървен ковчег с костите на владетеля. При изработката са съобразени и изискванията на археолога проф. Людмил Вагалински за съхранението на тленните останки.

По проекта са предвидени христограма, архангел Михаил, Самуиловата крепост с лъвове и изображения на два пауна и дворец. Саркофагът ще бъде сглобен на място в базиликата "Света София - Божия премъдрост", където ще бъде поставен в южната част на напречния кораб.

Тленните останки на цар Самуил ще бъдат официално предадени на българската държава на 3 октомври в Музея на византийската култура в Солун. На церемонията ще присъстват премиерите на България и Гърция - Румен Радев и Кириакос Мицотакис. След това останките ще бъдат транспортирани до София с военнотранспортен самолет "Спартан", ескортиран от изтребители МиГ-29 и F-16.

В столицата официалното посрещане е насрочено за 12:30 часа на площад "Княз Александър I" пред Княжеския дворец. Оттам ще потегли шествие до базиликата "Света София", където ще бъде извършено полагането на тленните останки.

Връщането на останките е резултат от постигнато между България и Гърция споразумение след интензивни преговори. Заедно с останките на цар Самуил ще бъдат предадени и останките, открити в други два саркофага в базиликата на остров Свети Ахилий, за които се смята, че принадлежат на цар Гаврил-Радомир и други членове на царското семейство.

Министерството на културата определи връщането на Самуил като исторически момент. Самият владетел е цар на България от 997 до 1014 г., а официалното му завръщане в родината се случва повече от хилядолетие след смъртта му.

За желаещите да присъстват на церемонията в София е осигурен и безплатен двупосочен транспорт с влак от различни места в страната, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията и БДЖ.