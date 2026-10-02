22-годишен от Смядово е задържан за притежание на наркотични вещества. В дома му са намерени три вида наркотици. Работи се за доказване на дейност, свързана с разпространението им, съобщиха от пресцентъра на полицията в Шумен.

Полицейски служители от РУ - Велики Преслав са извършили проверка по оперативен сигнал за мъж, който държи наркотични вещества без надлежно разрешително.

Малко след 09:30 часа вчера в обитавано от мъжа жилище в Смядово са намерени и иззети 8 полиетиленови пликчета със суха зелено-кафява тревиста маса с общо тегло около 45 г, която по негови данни е „марихуана“. Намерени са и 6 пликчета с бяло прахообразно вещество около 30 г, както и 5 пликчета с 22 сини на цвят хапчета, за които 22-годишният мъж от Смядово казал, че са амфетамин.

Иззети са и предстои да бъдат лабораторно изследвани. Работата по документиране на образуваното досъдебно производство продължава под надзора на компетентната прокуратура.

ШУМ.БГ