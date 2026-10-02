Влиятелната фондация "Америка за България" обяви, че от вчера има нов президент и главен изпълнителен директор.

Родерик Мур наследява Нанси Шилър, която се пенсионира. Тя е свързана с дейността на фондацията от самото ѝ създаване през 2008-2009 г. и я ръководеше от 2016 г.

Мур е в борда на директорите на "Америка за България" от 2019 г.

Той има бакалавърска степен по международни отношения и руска филология от Университета "Браун" и магистърска степен по славянски езици и е дипломат от кариерата с голям опит на Балканите.

Работи в американското посолство в София през 1990 - 1992 г. През 2015 г. е временно управляващ, а в периода 2000 - 2003 г. - заместник-ръководител на дипломатическата мисия. От 2004 до 2007 г. е заместник-ръководител на посолството в Белград. От 2007 до 2010 г. е посланик на САЩ в Черна гора.

Мисията и начинът на работа остават непроменени, заявяват от фондацията.

"Америка за България" е подкрепила над 1 500 проекта у нас, допълват оттам.

Дир.бг