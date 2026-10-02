400 училища и други образователни институции във Франция останаха затворени днес, след като ученическите протести заради недостиг на учители и лошото състояние на училищната база прераснаха на места в насилие. 65 директори и служители в школата са пострадали при сблъсъците, съобщиха световните агенции.

Демонстрациите и блокадите започнаха миналия месец в района на Париж, но постепенно обхванаха цялата страна. С разрастването на протестите се стигна до все по-сериозни сблъсъци, при които десетки хора бяха ранени, а полицията извърши стотици арести.

Френският министър на правосъдието Жералд Дарманен заяви пред радио Ер Те Ел, че сред протестиращите има "активно действащо агресивно малцинство" и изрази съмнение дали част от участниците изобщо са ученици.

По думите му от началото на протестите са арестувани около 2000 души, като приблизително две трети от тях са били задържани под стража.

"Преминахме от ученически демонстрации към нарушаване на обществения ред. Когато се нападат автобуси и се подпалват училища, вече не става дума просто за протест", заяви Дарманен.

Полицията в големия пристанищен град Брест използва сълзотворен газ срещу протестиращите.

Вчера протестите обхванаха и някои университети. Според студентската организация "Юнион Етюдиант" (Union Etudiante) блокади има в около 30 кампуса.

Дир.бг