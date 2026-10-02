Кон, тичащ по магистрала "Тракия" в района на 120-ия километър край Пловдив, предизвика сериозно задръстване, съобщиха очевидци във Фейсбук групата "Катастрофи България".

Животното излязло на платното в посока Пловдив от отбивката при завода на "Либхер" малко преди 18 часа.

"Щеше да мине през колата ми. Мислех, че ще стане супер катастрофа. Хубаво е, че 50 метра по-надолу беше патрулката и явно е овладяла ситуацията", написа Димитър Тончев.

Същевременно от Областната дирекция на МВР в Пловдив съобщиха, че три отделни катастрофи са станали по пловдивския участък на магистралата в посока Бургас, заради което движението е силно затруднено.

Първият инцидент е в района на 114 км с участието на два товарни и лек автомобил. По предварителни данни медицинска помощ е оказана на пътник в колата.

Другите две произшествия са настъпили край пътен възел Цалапица и са с материални щети. От полицейските екипи са предприети бързи действия за обработване на сигналите и освобождаване на движението.

Апелираме водачите, които са попаднали в образувалата се колона, да се движат със съобразена скорост и повишено внимание, призовават от ОД на МВР в Пловдив.

Двама души са загинали, а 19 са ранени при 17 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха по-рано от МВР.

В София са регистрирани един тежък и 50 леки пътнотранспортни произшествия. Ранен е един човек.

Броят на произшествията с ранени и загинали от началото на годината е 5180. Загиналите са 369, а ранените - 6420.

Дир.бг